26 mdd y Yankees están fuera de juego

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Si el matrimonio fuera bueno, papá Dios estaría casado”… Anónimo.-

-o-o-o-o-

La pregunta de la semana…: El japonés Hideo Nomo y otros cuatro lanzadores que ocupan nichos en el Hall de la Fama tiraron juegos sin hits en cada una de las dos Ligas Grandes. ¿Quiénes fueron esos cuatro?

La respuesta…: Cy Young, Nolan Ryan, Jim Bunning y el único zurdo, Randy Johnson.

El mánager Pete Rose.- Si Pete pudiera dirigir en Grandes Ligas, si no estuviera sancionado, no menos de seis equipos lo querrían al frente de sus peloteros… Así es la vida…

Horrenda persecución.- Los médicos de los Medias Rojas dedicaron buen tiempo del invierno pasado en busca de una fórmula para evitar las lesiones de los lanzadores. Durante los entrenamientos, esos médicos, trabajaron con el mánager Álex Cora sobre el asunto. Pero a estas alturas, después de apenas 37 juegos, David Price y Nate Eovaldi permanecen en la lista de los lesionados. Además, han subido a siete pitchers, el último, Ryan Weber anteayer. “Ha sido una horrible epidemia” dijo ayer Cora…

-o-o-o-o-

Es peligroso vivir con ellas… Pero no se puede vivir sin ellas… Y no… no me refiero a las mujeres, sino a las tarjetas de crédito”… Pacomio.-

“El problema de pagarlo todo con tarjetas de crédito es que Visa y Mastercard no aceptan American Express”… Joseph McKadew.-

“Las personas a quienes les da mucho miedo robar, y además, son muy orgullosos para pedir y muy pobres para pagar, resuelven con las tarjetas de crédito… Dick Secades.

--o-o-o-o-o-o-

Millones lesionados.- Giancarlo Stanton cobra este año 26 millones de dólares de los fanáticos de los Yankees, pero ha consumido solo ocho turnos al bate de tres juegos. Sufre de dolores en el bíceps y en el hombro izquierdo. Ahora intenta hacer el swing… ¡Bienvenido!...

¿Y dónde están los reales para eso?.- Es inexplicable que la Liga Mexicana del Pacífico apruebe la reaparición de la franquicia de Guasave, cuando hace solo cinco años tuvieron que venderla para su mudanza a Guadalajara, debido a que perdían muchos millones de pesos todos los años. Subsistía porque el gobernador Mario López cubría esas pérdidas con dinero que hubiera sido mejor invertido en hospitales, escuelas y deporte aficionado. Contra todo y todo quieren que reaparezca la franquicia para completar 10 equipos, ya que Monterrey, sede de la pelota veraniega, lo será ahora también del invierno desde el campeonato 2019-2020. O sea, ya. Pero no han encontrado quien quiera ser dueño del equipo en Guasave… ¡¡Amanecerá y veremos!!...

-o-o-o-o-

“Si es cierto que uno aprende de sus errores, entonces muchos terminarán siendo supersabios”… Joseph McKadew.-

NOTA.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.