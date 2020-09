48 equipos podrían jugar en la Superliga invernal

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- TERCERA COLUMNA DE LA SERIE DE SEIS.

Los 48 posibles equipos de la Superliga de Beisbol Profesional de Invierno (SLBPI) podrían distribuírse así…:

** División del Norte, con 12, 10 de México, Guadalajara, Mazatlán, Culiacán, Guasave, Mochis, Navojoa, Obregón, Hermosillo, Mexicali, Tijuana, más San Diego y Managua-Nicaragua.

División del Sur, otros 12 equipos, ocho de Venezuela, Caracas, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, Maracay, La Guaira, Porlamar, Barcelona. Más Colombia, con Barranquilla y Cartagena, más un equipo de Cúcuta-San Cristóbal, y otro más de Curazao-Aruba.

** División del Caribe, con otros 12, seis de Puerto Rico, San Juan (RA12), Caguas, Mayagüez, Carolina, Ponce, Bayamón; y seis de Dominicana, Tigres, Escogidos, Águilas, Gigantes, Toros, Estrellas.

** División Central, con los otros 12, cuatro de México, Córdoba-Veracruz, Veracruz-Veracruz, Mérida-Yucatán, Cancún; dos de Panamá, Panamá City y Chiriquí; cinco de Cuba, La Habana, Matanzas, Santiago, Santa Clara, Pinar del Río, más Miami.

Muchas modificaciones podrían ser necesarias. Por ejemplo, si algunos países no puedan participar por motivos económicos o políticos, se jugaría con menos equipos, mientras tanto. Y, si alguna franquicia no está en capacidad para jugar o no encuentra propietario, se puede encontrar otra. Hay ciudades capaces alrededor. Siempre deben ser de 30 a 44 los clubes posibles. Con 32 podrían ser cuatro divisiones de ocho, que pueden armarse manteniendo la calidad de internacional. Parecer un sueño inalcanzable. Pero en la realidad es una simple, sencilla y ambiciosa empresa internacional, que lograría ventajas tan notables como la autorización para operar en dólares. Ahora, es lógico que tal proyecto necesite trabajo, poder organizativo, facultades de ejecutivo, dedicación y amor por el beisbol.

La magnitud de esta idea provocará numerosas ventajas. Por ejemplo, la compra de uniformes, bates, pelotas y otros útiles será al mínimo precio si se unen todos para la negociación. Igual los contratos con las líneas aéreas y muchas gestiones más. Otro magnífico negocio del conjunto será la venta de derechos de radio y televisión, tanto nacionales como internacionales, más espectaculares o vallas. Igual que la compraventa de comestibles, bebestibles y souvenirs. ¿Cuánto pagarán Corona, Coca Cola y MacDonald por ser exclusivos en los 48 estadios?... Pregunto yo, ¿no?

¡Despierta Confederación del Caribe y el Pacífico!

MAÑANA…: LA SLBPI ABRIRÁ MILES DE PUESTOS DE TRABAJO DESDE EL NORTE HASTA EL SUR.

