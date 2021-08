500 jonrones no garantizan HOF

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- Hoy es Día del Correo, como todos los miércoles. Óyeme, si no me enviaste desde cuál pueblo o ciudad me escribes, no puedo contestarte. Gracias.

Justo Navarro, de Caracas, pregunta: “¿Si se disparan 500 jonrones, uno tiene seguro su nicho en el Hall de la Fama?”.

Amigo Jus: Ningún número garantiza el Hall de la Fama. Los 600 jonrones tampoco. Hay nueve con más de 500 jonrones cada uno fuera del Hall de la Fama: Barry Bonds, 762; Álex Rodríguez, 696; Albert Pujols, 676; Sammy Sosa, 609; Mark McGwire, 583;

Rafael Palmeiro, 569; Manny Ramírez, 555; David Ortiz, 541; Gary Sheffield, 509.

Orlando Aquino, de Júpiter, Florida, pregunta: “¿Por qué Ud. que fue tan notable narrador, yo lo oí durante muchos años, no narra con ESPN o con FOX, nunca les ha pedido trabajo a ellos?”.

Amigo Orlo: No. Nunca les he pedido trabajo. Pero ellos sí me lo han ofrecido, y he acudido a las entrevistas de las dos cadenas. No puedo trabajar para ESPN ni para FOX, porque sus narraciones son desde una oficina, viendo el juego por televisión, y yo siempre transmití en vivo, desde los estadios, tanto en mis años con Venevisión, como después, con mi empresa, Vené International Production. Incluso, cubrí todos los juegos de 45 Series Mundiales desde los estadios. Me parece una barbaridad hacerlo viendo un televisor, y un desprecio a la profesión de quienes aceptan hacerlo.

Además, Fox paga dos mil pesos mexicanos por juego, que son unos 20 dólares y yo cobro 200 dólares, más pasajes en primera, hotel y viáticos.

Gualberto Pernalete, de Los Teques, pregunta: “Ahora que también quieren desacomodar la Liga Nacional con el bateador designado, ¿cuáles han sido los mejores promedios de lanzadores en una temporada?”.

Amigo Beto: Jack Bentley, Gigantes, Liga Nacional, 427 en 1923; en la Americana, Walter Johnson, 433, Senadores de Washington.

Máximo Ricardi, de Chicago, pregunta: “¿Por qué dicen que uno de los 755 jonrones de Hank Aaron lo conectó frente a los Indios de Cleveland, si él jamás jugó en la Liga Americana, y en su época no había juegos interligas?”.

Amigo Chimo: Es una trivia chistosa. El Cleveland de la historia no son los Indios, sino Reggie Cleveland, quien lanzaba con los Cardenales y frente a quien Aaron disparó su cuadrangular 105.

