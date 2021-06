A la Tommy John por no usar sustancias

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “No te sientas culpable por pecar. Si no pecáramos, todas las iglesias cerrarían sus puertas por quiebra y todos los curas quedarían desempleados”… La Pimpi.-

-o-o-o-o-

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Despilfarro de beisbol.- Durante ese par de espectaculares juegos ganados por los Medias Rojas sobre los Bravos, los dos equipos combinaron 36 carreras con 49 incogibles, 27 extrabases y ambos espectáculos sumados duraron siete horas y 42 minutos.

Los lanzadores se vieron abandonados por Dios porque no se pusieron sustancias extrañas en los dedos. Uno de ellos, Garrett Richards, quien abrió uno de los juegos por Boston permitió seis carreras, cuatro limpias, en cuatro innings, dijo que no tiró ni una curva, puras rectas. Y agregó…:

“Tenemos que permanecer dentro de las reglas, por lo que este será el tipo de beisbol que habremos de ofrecer ahora”.

Falta de sustancias y la Tommy John.- El lanzador derecho de los Rays, Tyler Glasnow, ahora cargado de dolores, odia la resurrección de la regla sobre sustancias prohibidas a los lanzadores. Y no lo oculta. Ha dicho…:

“Por supuesto que dejé de usar esa crema que sirve para protección del sol, lo único extraño que me he puesto en los dedos. Al día siguiente sentí dolores en el brazo, especialmente en el codo, por lo que me han advertido que posiblemente necesitaré de la Tommy John”.

Agregó…: “A los bateadores no les importa si usamos esas cosas”.

Trevor Bauer, lanzador de los Dodgers, opinó…: “Lo peor de todo esto es que lo han impuesto a media campaña. De haberlo anunciado fuera de temporada nos hubiéramos entrenado, nos habríamos preparado”.

Muy peligroso que los pitchers se vayan a lesionar ahora, como el caso Glasnow.

Ha mejorado Carlos. La lesión del lanzador barquisimetano, Carlos Carrasco, tiende a desaparecer, anunciaron los médicos de los Mets. Le han aplicado inyecciones en la pierna afectada y esperan pueda reaparecer pronto. Carlos llegó al club de Flushing junto con Francisco Lindor, procedente de los Indios, y no ha podido tirar ni una para home en lo que va de temporada. Lo necesitan, en la lucha por llegar a la postemporada.

Nueva obra sobre Clemente.- Otro libro acerca de la vida de Roberto Clemente está en preparación por la Society for American Baseball Research (SABR). Y el jueves, en Caguas, Puerto Rico, presentaron el de Ángel R. Cabán. Esta otra obra, la de SABR, está en preparación y aparecerá en 2022, escrita por varios miembros de esa sociedad.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

Síguenos en