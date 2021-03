A los jonroneros les prohíben robar

Coral Gables, Florida (VIP WIRE). “La mejor fórmula para que hablen bien de uno, es morir… Y si se muere de repente da mejores resultados”… Dick Secades.

Hoy, como todos los miércoles, es día del correo.

Ramón A. Hernández, de Barquisimeto, comenta y pregunta: “Miguel Cabrera tiene números impresionantes como para ser elevado al Hall de la Fama de Cooperstown. Sin embargo, no ha podido ganar el Guante de Oro ni ha robado bases en buena cantidad. ¿Pueden estos detalles actuar en contra de su elección?”.

Amigo Moncho: Si los números fueran suficientes no haríamos falta más de 400 electores que trabajamos en la elección cada año; el Guante de Oro nada tiene que ver para los electores, ya que es un trofeo comercial; a un bateador del poder de Cabrera, los mánagers muchas veces les prohiben salir al robo por temor a las lesiones. Ahora, si todo continúa como van las cosas, Miguel debe ser elegido en su primera oportunidad.

Luis A. Cárdenas, de Los Mochis, pregunta: “¿Contesta Ud. todas las preguntas que recibe? Y si la respuesta es negativa, ¿por qué no lo hace? Y le informo que las columnas suyas que más me gustan son las de preguntas y respuestas martes y miércoles”.

Amigo Lucho: Gracias por leerme y por escribirme. No las contesto todas porque son muchísimas. Algunas veces he dedicado hasta cinco columnas en una semana a las respuestas. Además, hay algunas cuyas contestaciones no serían de interés internacional; otras llegan con redacciones que no entiendo.

Elvis Marín, de Carora, sugiere y pregunta: “Consiga una ‘Carta desde el más allá’, de George Steinbrenner para el gerente-general de los Yankees, Frank Cashman, y, además del 75 % de los votos, ¿qué necesita Juan Vené para ser elevado al Hall de la Fama de Cooperstown?”.

Amigo Vito: En cuanto aparezca un buen motivo “conseguiré” esa carta… Los periodistas no necesitamos el 75 % de los votos para llegar a Cooperstown. Cada año lanzan tres candidatos para elegir uno, y solo hay que lograr más votos que los demás. He sido el único candidato latinoamericano hasta ahora, y dos veces, pero me han vencido.

Ese trofeo se llama J.T. Taylor Spink y lo han obtenido 60, desde 1960, todos estadounidenses, no lo ha ganado nadie de habla hispana. Honestamente, nunca me he preocupado por eso. No soy afecto a recibir honores. Mi trofeo, mis honores, son ustedes, los lectores, y recibo más de 500 mil diariamente… ¡Interesante, interesante!

