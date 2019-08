Acuña, buen candidato para alcanzar los 40-40

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Uno se viste como quiere y se desviste con quien quiere”… La Pimpi.-

Al mánager de los Marlins, Don Mattingly, le tocó lo peor de Jeff “Destripador” Loria, mas este comienzo restaurador Dr. Derek Jeter, por lo el que récord de 263-339, no refleja su calidad de mánager. Quizá es bueno, quizá es malo. Pero parecen dispuestos a salir de él al terminar la temporada, cuándo se le acabará el contrato. “Acerca del mánager, hablaremos después del último juego”, dijo Jeter…** Los Yankees tuvieron muuuuucha paciencia con el petromacorisano, Domingo Germán, de 27 años, cuando el año pasado terminó con 2-6, 5.57. Ahora ha sido el primero en lograr la victoria 16 en Grandes Ligas, 16-2, 3.95, lógicamente hacia las 20 y quién sabe… ** Por cierto, el cartagenero, Gio Urshela, sonó tres imparables en ese juego, incluso sencillo que remolcó una carrera, por lo que en la costa atlántica de Colombia debe estar sonando el vallenato al máximo de los decibeles permitidos por papá Dios… ** De Ronald Acuña esperan en Atlanta que se convierta en el quinto con 40 jonrones y 40 robos en una temporada. Al juego de ayer llegó con 34 jonrones de 28 bases robadas… ¡¡Amanecerá y veremos!!

** Mary Montes va de notable labor como directora de deportes de El Venezolano TV. Se ha convertido en tan buena entrevistadora de bigleaguers que habría encantado a su padre, el médico Pedro Montes, inolvidable personaje de la Universidad Central de Venezuela y del desinterés a la hora de atender a sus pacientes. Mary, estás bateando sobre el promedio y sigues subiendo…

** Los Yankees van a celebrar mañana sábado, antes del juego con los Indios de visita, la elevación de Mariano Rivera al Hall de la Fama de Cooperstown. Estarán presentes docenas de quienes fueron compañeros del panameño en el roster del Bronx, y él recibirá numerosos regalos, como un yate y un automóvil… ** El pitcher abridor de los Phillies, Jake Arrieta, ganador del Cy Young 2015 con los Cachorros, quien ha estado luchando con dolores en el codo, será sometido a una operación que lo mantendrá fuera de acción hasta 2020. Arrieta deja récord de 8-8, 4.64, más promedio de 1-47, en bases por bolas y hits en cada inning lanzado.

