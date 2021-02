Acusan a D. Ortiz por violencia de género

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Cada día nos brinda un amanecer y un atardecer… ¡Y son gratis!”… La Ruleta de la Suerte.-

La pregunta de la semana...: El trofeo Cy Young no solo es el de más prestigio para los pícheres, creo que es el de mayor prestigio de todo el ambiente. Pues hay tres equipos que nunca han tenido en sus rósters un ganador de este premio. ¿Recuerdas cuáles son?

La respuesta…: Los Rockies, los Marlins y los Rangers.

Tres con el trofeo.- Hablando del Cy Young, los últimos latinoamericanos que lo han ganado…: El dominicano Bartolo Colón, Angelinos, 2005; Johan Santana, de Venezuela, Twins, 2006; Félix Hernández, venezolano, Marineros, 2010…

Si no se puede, no se puede.- Lo del Hall de la Fama no es solo discusión en castellano. Acerca de Dale Murphy (Bravos), un periodista acaba de publicar en inglés..: “Toda institución será mejor con Dale Murphy, y esta opinión incluye al Hall de la Fama”… Pero en 15 años de candidato (1999-2013) su mejor votación fue del 23% en 2000. Murphy, cácher y primera base, jugó en 18 temporadas, 1976-1993, disparó 398 jonrones, mil 266 impulsadas, dos veces líder jonronero y otras dos impulsador. No fue el mejor de su época.

Otro drama de David Ortiz.- La madre del hijo de David Ortiz, Fary Almánzar, pidió a las autoridades de Dominicana desesperada protección frente a David, debido a las amenazas de agredirla y quitarle el apartamento que él le regaló al muchacho. Mi querido amigo y compañero periodista Carlos Nina Gómez me hizo llegar esta información, publicada en Diario libre…: “Dictan orden de alejamiento contra David Ortiz a favor de su expareja, Fary Almánzar.

“La Unidad de Prevención Contra la Violencia de Género, Distrito Nacional, emitió orden de protección a favor de Fary Almánzar Fernández, para que su expareja, David Ortiz, se abstenga de molestarla, intimidarla o amenazarla.

“Si Ortiz no cumple con esa disposición será llevado ante un juez.

“A Ortiz se le prohibió acceder a la residencia de Fary Almánzar Fernández, madre del hijo mayor del expelotero de los Medias Rojas de Boston. Y le ordenaron no molestar, intimidar, o amenazar por cualquier medio, a la señora Fary Almánzar Fernández.

“La denuncia contra Ortiz fue presentada ante la Unidad de Violencia de Género, avenida Rómulo Betancourt, en el Distrito Nacional, el 21 de mayo 2020, por violación a la Ley 24 97 de Violencia Intrafamiliar”.

Así están las cosas…

