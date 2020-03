Adrián, Cabrera y Ronald en historia de jonroneros

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Lo mejor que me ha ocurrido en mi vida de industrial ha sido Chevrolet”… Henry Ford.-

-O-O-O-O-O-O-

** El comisionado Rob Manfred, igual que Mandrake, Supermán y la Mujer Maravilla ignoran cuándo se podrá jugar en Grandes Ligas. Los epidemiólogos creen que “si todo va bien, coronavirus será totalmente dominado en febrero o marzo de 2021”. Nada seguro, nadie sabe qué ocurrirá… ** Los Phillies dan largas a la firma del contrato con JT Realmuto, con la disculpa de la pandemia, según el gerente general Matt Klentak. Pero es el mejor receptor del momento y podría irse a otra parte, ya que en octubre puede declararse agente libre. JT, de 29 años, y sus agentes, CAA Sports, aspiran a 27 millones anuales durante no menos de cinco temporadas… ** Buen gesto de los 30 equipos de las Mayores al donar 30 millones de dólares para ayudar al personal de los estadios a sobrellevar la inactividad sin sueldo… ** Los Padres no le prestan mucha atención al COVID-19. Han firmado a 24 peloteros que aún no pueden ir a arbitraje, sueldos mínimos de 570 mil dólares por temporada.

-O-O-O-O-

“Montevideo, la capital uruguaya, se adelantó siglos a la vida televisada. Cuando en 1724 la fundó el soldado español Bruno Mauricio de Zabala, él ordenó a su ayudante antes del acto…: Monte video, montaron la cámara y lo grabaron todo”… Dick Secades.-

-O-O-O-O-

Últimos sluggers por equipo en sacar 40 o más jonrones. Regalo de Yardbarker. (nombre, equipo, jonrones, año)…: Mark Reynolds, Dbacks, 44, 2009; Ronald Acuña, Bravos, 41, 2019; Mark Trumbo, Orioles, 49, 2016; JD Martínez, M. Rojas, 43, 2018, Derrek Lee, Cachorros, 46, 2005; Todd Frazier, M. Blancas, 40, 2016; Eugenio Suárez, Rojos, 49, 2019; Travis Hafner, Indios, 42, 2006; Nolan Arenado, Rockies, 41, 2019; Miguel Cabrera, Tigres, 44, 2013; Alex Bregman, Astros, 41, 2019; Jorge Soler, Royals, 48, 2019; Mike Trout, Angelinos, 45, 2019; Cody Bellinger, Dodgers, 47, 2019; Giancarlo Stanton, Marlins, 59, 2017; Christian Yelich, Cerveceros, 44, 2019; Nelson Cruz, Twins, 41, 2019; Pete Alonso, Mets, 53, 2019; Aaron Judge, Yankees, 52, 2017; Khris Davis, Atléticos, 48, 2018; Ryan Howard, Phillies, 45, 2009; Willie Stargell, Piratas, 44, 1973; Adrián González, Padres, 40, 2009; Barry Bonds, Gigantes, 45, 2004; Nelson Cruz, Marineros, 43, 2016; Albert Pujols, Cardenales, 42, 2010; Carlos Peña, Rays, 46, 2007; Joey Gallo, Rangers, 40, 2018; Edwin Encarnación, Blue Jays, 42, 2016; Bryce Harper, Nationals, 42, 2015.

-o-o-o-o-

“Estaban de moda los senos grandes, están de moda las nalgas grandes, ¿cuándo estarán de moda los cerebros grandes?”… El Club de la Comedia.-

ATENCIÓN.- Puedes ver el archivo de estas columna si entras por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.