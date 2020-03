Ahora, en mayo o nunca inauguración de MLB 2020

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Mi abuelo no tiene nada qué hacer y yo lo voy a ayudar”… Daniel el Travieso.-

Se habían equivocado Manfred y Clark.- El amanecer de ayer sábado surgió con el comisionado, Rob Manfred, y el líder de los bigleaguers, Tony Clark, reunidos en Nueva York, para concluir en que no podrá inaugurarse la temporada dos semanas después del 26 de marzo, fecha inicial del comienzo, como habían anunciado. Los dos ejecutivos ignoran ahora cuándo podrá inaugurarse, pero no será antes de mayo, según recalcaron. Por supuesto, permanece el peligro de que se cancele toda la campaña.

“No haremos ningún anuncio de fechas hasta que la cuarentena termine” dice una información escrita, “pero estamos preparados para cuando llegue el momento”.

El problema es que ese momento se ve cada vez más lejos en el mundo entero. España llegó ayer a 5 mil 700 casos comprobados y mil 500 muertos.

Entre tanto, todos los bigleaguers pierden cada día algo más importante que todo para ellos, y son días de servicio, los cuales cuentan para la pensión y para las fechas de poder ir al arbitraje o para declararse agentes libres.

Los abogados de Major League Baseball y de la Major League Baseball Players Association estudiaban ayer las responsabilidades de las compañías de seguros en este caso. Si finalmente se cancela la temporada, las pérdidas de los 30 equipos podrían pasar de 15 mil millones de dólares. Y como no hay antecedentes similares, nadie sabe cómo reaccionarán esas empresas.

Solo parte de cuanto enfrentan en Boston.- Este drama llamado coronavirus es solo parte de las calamidades de los Medias Rojas.

Ellos son acusados de robar señas con ayuda electrónica, dijeron adiós a los mejores peloteros de ese roster, Mookie Betts y David Price. Ahora de los Dodgers despreciaron, rechazaron a Brusdar Graterol, y ahora el muchacho tiene grado de abridor summa cum laude, sí, igualmente con los Dodgers. Y además de todo eso, el mejor lanzador con Medias Rojas, Chris Sale, según el mánager Ron Roenicke, no tirará ni una mientras tenga molestias en el codo. Porque temen necesite de la Tommy John, lo que le sacaría de la rotación hasta el ¡feliz año 2021!

Posey es un caso interesante.- Sublime pero extraño, en esta época lo dicho por el catcher de los Gigantes, Buster Posey…: “No me veo jugando con otro equipo. Como fanático, me gustaría disfrutar a mi divisa con los mismos peloteros hasta que se retiraran. Por eso, me niego a ponerme otro uniforme”. Buster está firmado por 44 millones 355 mil 556 dólares para dos años más, y los Gigantes tienen una opción en 2022 por 22 millones, cuando el receptor llegará a sus 35 años de edad.

