Álex Cora, feliz con sus Medias Rojas

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).

** El mánager de los Yankees, Aaron Boone, expresó ayer sábado que está sorprendido de lo bien que se siente después de la operación del miércoles en Tampa para instalarle un marcapasos. “Ya me siento listo para ir a trabajar al campo (de entrenamientos)”… ** Pero bueno, ¿cuánto valdrá hoy día un millón de dólares? La camisa del uniforme usado por Mike Trout al debutar con los Angelinos, el 8 de julio de 2011, será vendida por un millón de dólares o más, según los organizadores de la subasta… ¿Cuánto costaría una camisa usada por Babe Ruth?... ** Los Mets en la temporada, con el número 41 en la manga izquierda del uniforme, en memoria de Tom Seaver. El 31 de agosto pasado murió Seaver a los 75 años de edad… ** Después de 60 temporadas cubriendo Grandes Ligas en los estadios, es lógico que haya visto umpires de baja calidad, como Don Denkinger, Eric Gregg, Jim Joyce, Joe West. Pero lo del cubano Ángel Hernández, de 59 años de edad, es el colmo. No es de baja calidad, es de pésima calidad. En estos entrenamientos ha dado motivos para gritarle, “¡eres muy malo!”. Y va para su temporada número 30 en las Mayores. No lo han despedido porque ha demandado a Major League Baseball. No entiendo esta parte, pero me aseguran que así es…

“Paciencia no es la simple habilidad de esperar. También es cómo se comporta uno mientras espera”… Joyce Meyer.-

** Después de 17 meses de espera sancionado, Álex Cora se dice muy feliz de estar otra vez al frente de los Medias Rojas. “Pasé la línea y pagué el precio. Por eso tengo una nueva oportunidad”, dijo el boricua… ** Hablando de los Medias Rojas, Nate Eovaldi ha regresado de sus lesiones (pantorrilla derecha) con la recta en 99 millas por hora. “Estoy muy emocionado, es increíble que tenga esta velocidad” dijo el pitcher derecho…

** Es su libro número 20, ¡algo es algo! El brillante escritor dominicano, Carlos Nina Gómez, acaba de lanzar La respiración del reloj… memorias, con 763 páginas, ilustrado con históricas fotos “y escrito con una redacción limpia, sincera, sin hipocresía y con todos sus pelos y señales, como lo califica Carlos. Es una edición de Santuario y el prólogo es de Tony Raful... **Toda vida humana es una buena novela, pero la mayoría no la escribimos…

“La verdadera gloria no es nunca fallar, sino levantarnos cada vez que caemos”… Confucius.-

