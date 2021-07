Aroldis Chapman ya no será el cerrador Yankee

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- Hoy y mañana son Días del Correo. Pero si no me informaste desde dónde escribes, no puedo contestarte.

Ricardo Mendoza G., de Mazatlán, pregunta…: “¿Cuándo van a salir los Yankees del cuento de Aroldis Chapman, para satisfacer a los fanáticos del equipo que estamos en todo el mundo? Ese cubano nunca ha sido buen cerrador, y lo demostró hace tiempo ya, cuando José Altuve le conectó aquel histórico jonrón”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Amigo Chardo…: El mánager Aaron Boone y el propietario, Hal Steinbrenner, ya hablaron de que Chad Green será el nuevo cerrador. Lo que no han dicho es cuándo.

Luis F. Chávez M., de Ciudad Acuña, protesta…: “Me indigna ver la actitud policiaca de los umpires, y comprendo que ellos no son los culpables de revisar así a los lanzadores. Debe haber maneras menos humillantes”.

Gómer Arriojas, de El Tigre, pregunta…: “¿Adrián Beltré ingresará al Hall de la Fama en su primer año? Escuché con asombro cómo un comentarista del canal BYM Sport decía no creer fuese elegido, porque haber conectado más de 3100 hits y haber sacado casi 500 jonrones no son suficientes y porque nunca fue parte de un equipo campeón de Serie Mundial. Me parece injusto”.

Amigo Gom…: Pero es justo. Tiene razón el comentarista, no tú. Si los números fueran suficientes, cómo crees en tu error, entonces no haríamos falta más de 400 electores que en todo Estados votamos anualmente. No digo que Beltré no será elegido, pero sí te advierto que no es seguro. Nadie está seguro de ser elegido ni de ser rechazado solo por sus números.

Danilo Rodríguez, de Puerto La Cruz, pregunta…: “¿Quién indica a los umpires qué sentenciar cuando hay revisión de las jugadas?”.

Amigo Danny…: Otros dos umpires estudian los replay y les informan a través de los audífonos. Además, los umpires del terreno ven también la repeticiones en las pizarras de los estadios.

Jorge Figueroa N., de Hermosillo, pregunta…: “Virgilio Arteaga dirigió desde la caja de coach de primera base. ¿Hubo alguien más que lo hiciera así en México?”.

Amigo Yoyo…: Lo ignoro. Debes preguntarle a periodistas que hayan cubierto durante muchos años la pelota mexicana.

Amleto Miggleaccio, de Caracas, pregunta…: “¿Por qué David Concepción no apareció en su lista de quienes han vestido un solo uniforme en Grandes Ligas?”.

Amigo Amo…: Me referí a quienes jugaron 20 o más años. David estuvo 19 en Grandes Ligas.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- Por Google, el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, en “el deporte vuelve a unirnos”.

Síguenos en