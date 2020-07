Así será el beisbol made in Rob Manfred

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE). Si el coronavirus y los cu**picosos lo permiten, esta columna cumplirá, en octubre, 60 años al servicio diario, de lunes a domingo.

“Hace años tenía un montón de sueños. Ahora tengo sueño y un montón de años”…

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Anónimo.

** Miedo al COVID-19. Por temor o por estar ya infectados, un buen número de bigleaguers y coaches no van a participar en la temporada 2020. Uno no enfermo, pero sí precavido, es Ryan Zimmerman, quien ha estado con los National en sus 15 temporadas, y a los 35 años de edad se espera anuncie su retiro; otro del equipo de Washington fuera de la acción será Joe Ross. También de los Rockies, Ian Desmond; de los Diamondbacks, Mike Leake, más otros dos no identificados de ese mismo equipo que sí dieron positivo…

Siguen más infectados. Otros positivos han sido Hunter Bishop, de los Gigantes; uno de los Mets y otro de los Marlins, no identificados; de los Cachorros, sufren de COVID-19 dos de sus coaches, cuyos nombres se mantienen en privado; de los Twins están contagiados los coaches Bob McClure y Bill Evers…

Excepción beisbolera. Los Blue Jays esperan la autorización del Gobierno canadiense, para utilizar en la temporada su estadio, el Rogers Center. El jefe de la Oficina de la Salud, doctor David Williams, estaba ayer tarde por firmar el documento del caso. Esto significaría una excepción de la frontera cerrada, puesto que todos los equipos tendrían que entrar y salir de Canadá durante tres meses…

“Hay tres cosas importantes en mi vida: Dios, mi familia y el beisbol. Pero cuando la temporada comienza ese orden de importancia cambia un poco”… Al Gallagher.

Innecesario beisbol de Manfred. El nuevo e innecesario beisbol made in Rob Manfred, será con bateador designado en la Liga Nacional (no hay por qué); cada una de las dos entradas de innings extras comenzará con un corredor de regalo en segunda (no hay por qué); prohibido escupir (eso sí es necesario) y también prohibidas las protestas de uniformados contra los umpires (no hay por qué); no habrá reunión en home previa a los juegos para intercambiar alineaciones (no hay por qué); todo relevista estará obligado a lanzarle, por lo menos, a tres bateadores (no hay por qué); y otras incongruencias que se le ocurran, ya sabes a quién…

Centenario negro. Los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush se unieron a la conmemoración del centenario de las Ligas Negras, con el gesto adoptado para estos días por el beisbol, despojarse de una gorra y saludar…

“En la televisión china están prohibidos los chistes amarillos”… Yatuny Lagueles.

ATENCIÓN. Puedes leer el archivo de Juan Vené en la Pelota en internet, en El deporte vuelve a unirnos.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.