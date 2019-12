Batazos, no mercadotecnia, credenciales de Mike Trout

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “La Navidad y el Año Nuevo son como los senos… Los disfrutan igual los niños que los adultos”… Joseph McKadew.-

Alí J. Caldera S., de San Mateo, pregunta…: “Es Mike Trout tan bueno como lo pinta la mercadotecnia?”.

Amigo Ajota…: La mercadotecnia no pinta nada, son sus batazos. Si te hubieras tomado la molestia de revisar sus números no habrías sugerido tal tontería…: En sus nueve temporadas batea para 305, 285 jonrones, 752 impulsadas, 200 bases robadas en 236 intentos, cuatro veces líder en porcentaje de embasado, tres veces líder en slugging, cuatro veces líder en porcentaje de embasado más slugging, y solo ha cumplido 28 años.

Elvis Marín, de Carora, pregunta…: “¿He adquirido sus libros Cinco mil años de beisbol, Las mejores anécdotas del beisbol y los dos tomos de las Series Mundiales. ¿Cuál le exigió más trabajo y cuáles anécdotas tiene de esta historia?”.

Amigo Elvo…: Gracias por adquirir y leer mis libros. El que más trabajo me ha dado ha sido La historia de las Series Mundiales hasta 1981, porque no había escrito antes sobre el tema. Ya van cuatro versiones publicadas hasta 2005. Lógicamente, aquella vez tuve que investigar año por año, desde 1868. Pero cada uno de los 20 libros que he escrito, me ha dado gran trabajo, aun cuando no me han cansado, ni abrumado, porque los he hecho con amor y pasión. Por cierto, el de mis 90 años sigue sin publicarse y ya voy a cumplir 91, el 10 de enero. ¡Necesito un editor, por favor!

Carlos Yánez, de Caracas, pregunta…: “¿Con cuántos equipos jugó Reggie Jackson?”.

Amigo Chalo…: Comenzó con los Atléticos, en 1967, cuando estaban en Kansas City, en 1968 se mudó con ellos a Oakland. Después jugó con Orioles, Yankees y Angelinos. Para terminar su carrera de 21 temporadas, regresó a los Atléticos en 1987.

Heriberto Aldama R., de Culiacán, comenta y pregunta…: “Como estamos en Navidad, papá Noel se ha desbocado. Los beisbolistas más talentosos han recibido su aguinaldo anticipado. ¿Consideras que eso es un buen ejemplo para los nuevos, o los que están esperando el llamado a las Grandes Ligas? Además, ¿qué opinas de los representantes voraces (como ya sabes quién) que para mi ver acaparan a los peloteros estelares?”.

Amigo Beto…: Sí es un buen ejemplo, para que los futuros aspirantes traten de prepararse lo mejor posible. Y ningún agente, ni siquiera Scott Boras, obliga a pelotero alguno a ser su representado. Generalmente, los jugadores buscan a los agentes. Y si yo fuera bigleaguer, me gustaría estar en manos de Boras. Se trata de la libertad de negociar, de ganar lo más posible por el trabajo que uno realiza.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.