Bola incrustada en careta del umpire

Heriberto Aldama, de Culiacán, pregunta…: “¿Le retirarán a Esteban Loaiza su pensión de bigleaguer por haber estado en prisión por drogas?”.

Amigo Beto…: En nada se afectará esa pensión, y tampoco la otra, que recibe por el Seguro Social.

Héctor Marcano, de Adelaide, Australia, informa y opina…: “Acerca de ‘Angelitos Negros’ en ‘Saber y Ganar’, el cubano Antonio Machín le puso letra a un extracto del poema de Andrés Eloy Blanco. En el programa de la televisión española estuvieron acertados en cómo elaboraron la pregunta, al hacer referencia a una canción que Machín interpretó”.

Amigo Jeity…: No. Debieron decir la verdad: “Letra de Andrés Eloy Blanco, música de Antonio Machín”.

Luis Peña, de Guadalajara, pregunta…: “¿Qué pasará con los Charros?”.

Amigo Lucho…: Lo ignoro. Temo que la pasión por el dinero producirá lo peor. Un equipo tan bueno, un estadio tan bonito, un ambiente tan festivo y una fanaticada tan fiel.

Críspulo Suárez M., de Orlando, pregunta…: “Acabo de ver esta jugada en encuentro del equipo de mi high school, y quiero saber si el umpire sentenció lo correcto. Bases llenas, dos outs y el bateador en tres y dos. Desde luego que los corredores salieron con el lanzamiento siguiente, el bateador le tiró y no conectó, strikeout, pero el cátcher no retuvo la pelota, la cual quedó alojada entre la careta y la cara del umpire.

Los tres corredores llegaron a home; el bateador, a segunda base. ¿Son válidas las carreras?”.

Amigo Cris…: No. Al incrustarse la bola, está muerta, por lo que solo anotan una carrera. El bateador queda en primera y se concede una base a los otros dos.

Yoyelterio Porras, de La Habana, pregunta…: “¿Quién fue Joe Cambria en el beisbol?”.

Amigo Cherio…: Fue el primer scout en dedicarse a firmar latinoamericanos para las Grandes Ligas, con los Senadores. Había nacido en Italia, pero llegó a Estados Unidos de niño. Entre otros muchos, firmó al primer bigleaguer venezolano, Alejandro Carrasquel, lanzador de los Senadores entre 1939 y 1945. Los peloteros decían que él les daba un trato paternal. Murió en Minnesota, el 24 de septiembre de 1962, a los 72 años de edad.

