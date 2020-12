Bonds y Clemens, adelante en votación para del HOF

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- La barba de un hombre porta más bacterias y virus que la pelambre de 10 perros callejeros”… Rogelio Fortes, médico español.-

“Señor…: ¡Cuídame de los barbones que yo me cuido de los perros!”… J. V.-

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Quién quiere a Kris?- Los Cachorros han puesto en el mercado al tercera base Más Valioso de la Nacional en 2016, Kris Bryant. El problema es que en la temporada chucuta bateó para 206 en 34 juegos, cuando cobró 18 millones 600 mil dólares, puede ir a arbitraje al comenzar 2021 y hacerse agente libre en 2022.

En seis temporadas ha acumulado promedio al bate de 280, con 142 jonrones y 414 impulsadas. Creo que será difícil salir de Bryant, ya que en Wrigley Field pedirán novatos muy valiosos para el cambio..

Bonds y Clemens, adelante.- La mayoría de los electores para el Hall de la Fama 2021 siguen discutiendo acerca de por quiénes votar.

Generalmente, la mayoría vota después del 15 de diciembre. Podemos hacerlo hasta el 31 a la media noche.

Ayer se conocían 31 planillas de cerca de 400 que se esperan. Los más votados, Barry Bonds, 69.7 %; Roger Clemens, 69.7 %, y Curt Schilling, 66.7 %. Ellos y Sammy Sosa están en el noveno año de candidatos.

El resultado se dará conocer el martes 26 de enero a las seis de la tarde... ¡Amanecerá y veremos!

Luto latinoamericano.- Fue notable figura internacional como dirigente deportivo, por lo que su muerte, anteayer en Venezuela, produce intenso dolor. Difícil de encontrar a alguien capaz de sustituir a Manuel Gallegos con su calidad, su entusiasmo y su honradez. Se le llora en toda América Latina.

Entre out fielders te veas.- Los Mets discutían ayer con la gente de Excel Sports Management, un posible contrato con el center fielder de 31 años, George Springer.

Y no piensen que van a tener exceso de out fielders estelares, con Brandon Nimmo, Jeff McNeil y Michael Conforto, porque la segunda base está abierta por la suspensión de Robinson Canó, y se la darían a McNeil, ya que en 2018 jugó muy bien esta posición.

Springer ha sido de los Astros en toda su carrera de siete años, ha bateado para 270, 174 jonrones, 458 carreras remolcadas y 48 robos en 79 salidas.

Ser o no ser periodista.- Me ha sorprendido que Fernando Arreaza no sepa evitar escribir de lo que ignora por completo. Le ha dado por opinar acerca de las votaciones para el Hall de la Fama de Cooperstown, y exhibe una ignorancia galopante.

Si fuera periodista sabría utilizar la sobriedad en estos casos. Pero no lo es. Fernando trató de estudiar para ser abogado, y no pudo. Nunca lo creí bien preparado, pero sí pensaba que era sensato.

ATENCIÓN.- El archivo de estas columnas en Google si entras por “el deporte vuelve a unirnos”. Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.