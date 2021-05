Buenos lanzadores, buenos bateadores

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- La mejor noticia en cuanto al picheo 2021 no son los siete no hit, incluso el de siete innings. Es que el comisionado Rob Manfred y sus cómplices televisadores no se han atrevido a imponer el bateador designado en la Liga Nacional.

Dedicado a ellos y con la ayuda de mis amigos de Yardbarker, rindo hoy honores a pícheres que han sido notables al bate.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Como el mexicano de Penjamillo, Michoacán, Yovani Gallardo, quien en 2010 disparó cuatro jonrones y bateó para 254. Y el de Puerto Cabello, Carlos (el Toro) Zambrano, bateador ambidextro, con 24 jonrones en su carrera, 2001-2012, y promedio de 238.

Ahora en orden alfabético…: Brandon Backe bateó para 256, más 731 porcentaje de embasado, cuatro jonrones. Ken Brett, hermano mayor de George, combinó en 1973 y 1974, promedio de 281, con seis jonrones. Joe (Bullet) Bush, quien bateó para 325 en 1921, 326 en la temporada siguiente y 339 en 1924. En su carrera, 253, siete cuadrangulares.

Madison Bumgarner, 19 jonrones en 594 turnos, porcentaje de embasado en 749. Don Drysdale conectó 29 jonrones, siete en 1965, cuando bateó para 300 con 130 turnos. Wes Ferrell sacó 38 jonrones, récord entre los pícheres.

Bob Gibson disparó 24 jonrones y bateó para 206. Tom Glavine, ganador de 305 juegos, bateó sobre 200 en cada una de 22 temporadas. Zack Greinke bateó para 328 en 2013 y en 2019 dejó porcentaje de embasado en 888. Mike Hampton en 2001 sonó siete jonrones y bateó para 300 o más en cada una de cuatro temporadas.

Jack Harshman disparó 18 jonrones en cinco años, 1954-1958. Walter Johnson, ganador de 417 juegos, sacó 24 jonrones. Don Larsen, autor del perfecto en la Serie Mundial de 1956 (Yankees-Dodgers), coleccionó 14 jonrones. Michael Lorenzen bateó en 2018 para 290 con cuatro jonrones.

Don Newcombe logró una de las mejores temporadas al bate por un pícher en 1955, cuando bateó para 359, siete jonrones y 23 impulsadas. En su carrera bateó para 271.

Joe Nuxhall bateó para 327 en 1953 y su total de jonrones fueron 15. Milt Papas se fue para-la-calle 20 veces.

Gary Peters disparó 19 jonrones. Schoolboy Rowe sacó la bola 18 veces, y bateó para 263, con 300 o más en cada una de tres campañas.

Babe Ruth fue estelar lanzador. De haber existido el designado en su época no habría sacado 714 jonrones. Su récord como lanzador, 94-46, 2.28.

Warren Spahn y Earl Wilson son segundos jonroneros entre los lanzadores, con 35 cada uno.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.