Bullpen de los Toros desastre de los Mets

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Patrimonio es un conjunto de bienes. Ahora, matrimonio es un conjunto de males”… Enrique Jardiel Poncela.

-o-o-o-o-

Tremendo bullpen.- Los Toros de Tijuana celebran el título 2021, obtenido en la Liga Mexicana de Verano, ponderando la calidad del bullpen. El compañero, Armando Esquivel, de prensa del equipo, me dice en vibrante nota:

“Durante la temporada, fueron los mejores relevistas de la Liga, y en los playoffs y en la Serie del Rey, resultaron excepcionales, únicos”.

En seguida da crédito a cada uno de los 12 relevistas, nombre por nombre: Brennan Bernardino, Josh Corrales, Anthony Herrera, Jorge Pérez, Óliver Pérez, Tyson Pérez, Jesús Pirela, Fernando Rodney, Gerardo Sánchez, Jake Sánchez, Michael Tonkin, Carlos Torres. Bueno… Tres Pérez y dos Sánchez, en un equipo que fue dirigido por un Omar sin hache, Vizquel, y por un Homar con hache, Rojas…

Los Mets hunden a los Mets.- En aquel pueblecito que llaman Nueva York, consideran que la historia de los Mets 2021 no merece otro calificativo que caótica. Y ese equipo es muy querido en la ciudad desde su fundación en 1962.

Tan querido, que yankistas frenéticos adoran a los Mets. Y cuando Steve A. Cohen y su incalculable fortuna compraron la organización, se pensó que Flushing iba a ser sede de la postemporada por varios años.

Pero gente muy bien pagada por los Mets, ha enterrado el sueño.

Los Mets han sufrido muchos dramas que les impidieron ser ganadores. Van con 72-76, a siete juegos, en la columna de las derrotas, de los líderes de la División, los Bravos. No ha sido solo la tragedia de Francisco (No me Importa el Club) Lindor, firmado hasta 2031 por 363 millones 300 mil dólares, incluso 22 millones 300 mil de este año; no solo el caso de Javier Báez, quien llegó insultando a los fanáticos en Citi Field, cuyo contrato, por 11 millones 600 mil, termina el tres de octubre; no solo el fracaso del mánager, Luis Rojas, sino que en las oficinas también ha habido desastres.

El jefe de operaciones de beisbol, Jared Porter, fue despedido por enviar mensajes inaceptables a una reportera; y quien lo sustituyó también fue despedido al ser arrestado por manejar borracho.

Pero una buena: El próximo en ese cargo, sera Billy Beane, el mago de los Atléticos, quien se llevará al mánager, Bob Melvin, para sustituir a Rojas. Por eso, Báez se irá.

Ahora, Lindor juega bien o juega bien con Melvin y Beane. No habrá término medio, todo supremo.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- Por Google, el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, a través de “el deporte vuelve a unirnos”.