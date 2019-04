Burla de cuatro esquinas y la reyerta Phillies-Mets

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “La anécdota es el alma de la historia”... Dick Secades.-

** El héroe olvidado por los bigleaguers.- Acuso a la Major League Baseball Players Association, de haber llevado al olvido al hombre que inició la lucha contra la cláusula de reserva, que finalmente dio buenos resultados y convirtió a los bigleaguers en multimillonarios. Tal día como hoy, de 1971, hace 48 años, aquel bigleaguer, llamado Curt Flood, abandonó el beisbol para dedicarse en Europa a la pintura. Era también un artista. Había sido cambiado de los Cardenales a los Phillies a los Senadores y se negaba a ser tratado como un saco de frijoles.

En las Menores como en las Mayores.- Los Rays, que están en el mejor comienzo de campaña en la historia del equipo, reciben además muy buenas noticias de sus sucursales. Por ejemplo, en clase A, Bowling Green, tienen a un shortstop llamado Wander Franco, quien llegó al juego de ayer con cadena de 11 fechas conectando incogibles. Además tiene notable poder, lo que demostró antenoche, con dos jonrones y un sencillo que fue tremenda línea contra la barda.

Una burla de cuatro esquinas.- Las reglas no escritas deben ser cumplidas con tanto rigor o más aún que las del manual. Y eso acaba de ser comprobado en juego Phillies-Mets, cuando Rhys Hoskins (Phillies) sacó un jonrón y su recorrido por las bases fue tan lento que demoró más del doble que lo habitual. Eso produjo que todos los peloteros salieran al terreno y dieran una exhibición de boxeo con lucha libre y artes marciales. Ese burlón recorrido por las bases fue en respuesta, porque el relevista Jacob Rhame (Mets) le había tirado una recta cercana a la cabeza de Hoskins en el juego anterior. Rhame fue suspendido por dos juegos y multado por 50 mil dólares.… ¡Papá Dios, cuídame de las reglas no escritas, que de las otras me cuido yo!

La vida de David Concepción por Asdrúbal.- El escritor venezolano Asdrúbal Fuenmayor, familia de educadores a nivel universitario y radiodifusores de muchos éxitos, ha escrito “La vida de David Concepción”. Interesante tema, porque en 19 años de bigleaguer más dos en las Menores se viven numerosas anécdotas para el bien contar. Y Asdrúbal sabe cómo redactar con gracia y señorío una historia tan valiosa, como la del mejor shortstop en su época. David manejaba un cuadro con Johnny Bench, Pete Rose, Tany Pérez, Joe Morgan y Ken Griffey (padre). Linda vida que merece un sitio en el Hall de la Fama de Cooperstown. Sin embargo, en sus 15 años de candidato, no pudo el valioso David reunir los votos necesarios. La obra de Asdrúbal nos contará. ¡Amanecerá y veremos!

