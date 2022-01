Cabrera será séptimo con los 3000 y 500

audima

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Quienes callan las verdades son más culpables que quienes gritan sus mentiras”… Anónimo.-

Humberto González, de Aragua de Barcelona, pregunta…: “Miguel Cabrera está cerca de convertirse en el primero con 500 jonrones y 3 mil incogibles ¿Cuántos hits conectaron los otros con 500 cuadrangulares?... Otra, con corredor en segunda, dos outs, el bateador conecta hit y el corredor anota sin problemas, pero no pisó tercera. Mientras, al bateador-corredor, lo atrapan en corri-corri entre primera y segunda y es out, el tercero. ¿El mánager a la defensiva puede protestar la validez de la carrera?”.

Amigo Beto…: Los bateadores de 3 mil o más hits han sido 32; y los de 500 y más jonrones, 28. Ahora, quienes han unidos esas dos cifras han sido solo seis, Hank Aaron, 755 jonrones, 3,771 hits… Álex Rodríguez, 696-3,115… Albert Pujols, 679-3,301… Willie Mays, 660-3,293… Rafael Palmeiro, 569-3,020… Eddie Murray, 504-3,255… Se espera que Miguel Cabrera, 502-2,987, sea el séptimo.

La otra…: Si ese mánager apela, porque el corredor no pisó la tercera, los umpires deben decretar out. El cuarto out. Este tipo de jugada se contempla en la Regla 7.10(d).

Jesús García M. de Santo Domingo, Ecuador, opina…: “Creo que el batazo más difícil de conseguir es el jonrón dentro del terreno y no el triple, ¿Qué opina usted?”.

Amigo Chucho…: No siempre, porque muchas veces han alcanzado las cuatro bases porque la pelota pasa por debajo de las bardas, colándose por un hueco.

Y entonces anotan, ya no corriendo, sino trotando cómodamente. Por supuesto que en Grandes Ligas es difícil que esto ocurra hoy en día, por cómo son los estadios.

Rúber J. Luzardo S. de Santa Bárbara del Zulia, pregunta…: ¿Cuántas huelgas de bigleaguers ha habido?”.

Amigo Rubo…: Desde Mervin Miller, los paros en Grandes Ligas, incluso huelgas y lockouts, han sido nueve.

Oswaldo DiGiorgi, de Buenos Aires, pregunta…: “Si los dueños de equipos se ponen de acuerdo y no firman a ningún jugador por suma exagerada, ¿podría así ponérsele fin a los contratos exagerados de multimillones de dólares?

Amigo Ossie…: Enjuiciarían a los propietarios por “collusion”, y les impondrían multas por cantidades estratosféricas. Ya ha ocurrido, hay jurisprudencia en el caso. Por eso, creo que no lo intentarían otra vez.

