Cachorros y Rojos, al ‘Field of Dreams’

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Nada más feo, sucio ni desordenado que el escenario de un teatro por detrás”… Joseph McKadew.

Hoy y mañana son Días del Correo. Si no me informaste desde dónde escribes, no puedo contestarte.

Gilberto Rivas, de Los Ángeles, pregunta…: “¿Cuál otra actividad presentará Major League Baseball como el ‘Field of Dreams, Yankees-Medias Blancas’? Porque Ud. contestó al lector Celso J. Acosta S., de Mexicali, que están preparando más espectáculos por el estilo?”.

Amigo, Gil…: El “Field of Dreams” de este año lo vieron por televisión cerca de seis millones de personas (5.900.127), la mayor cantidad en temporada regular desde un juego de 2005, por lo que lógicamente, repetirán la experiencia. Cachorros y Rojos jugarán allá, en Dyersville, Iowa, el 11 de agosto de 2022, día jueves.

Carlos M. Realte, de Lagos de Morelos, pregunta…: “¿Qué sabe Ud. de los Charros de Jalisco, desaparecerán o seguirán jugando?”.

Amigo, Chalo…. Casualmente acabo de hablar con mi querido amigo, el abogado Armando Navarro, propietario del nombre del equipo, y me dice “los Charros seguirán, conmigo o sin mí”. Promete facilitar, vender, prestar o arrendar la marca, para que, de todas maneras, sigan jugando.

Él está en negociaciones con dos empresarios sonorenses, muy amigos del beisbol y residenciados en Guadalajara.

Desideris J. Félix G., de Obregón, pregunta…: “¿Cómo son los calzoncillos que usan los bigleagers, cortos o antiguos, larguísimos?”.

Amiga, Shedi…: Cada pelotero tiene su preferencia, eso no es uniforme. Igual que depende de qué llames “antiguos”. La mayoría usa los que llegan hasta las rodillas, para usar más cómodamente los suspensorios.

Fernando Fernández, de Barcelona España, pregunta…: “¿En cuál categoría internacional está el máximo beisbol español?”.

Amigo, Nando…: Se le considera a la altura del Doble A profesional de Estados Unidos, o sea, la segunda calidad de las Ligas Menores. Solo superada por Triple A.

José P. Encinas L., de Mexicali, “la ciudad que capturó al sol”, coopera con la columna. Informa…: “Revisando la lista de peloteros que están en el Hall de la Fama de equipos de Grandes Ligas, encontré dos venezolanos más de los que mencionó en días pasados.

Ud. publicó Melvin Mora (Orioles), Johan Santana (Twins), Edgardo Alfonso (Mets), Manny Trillo (Phillies) y David Concepción (Rojos).

Le comento que también Omar Vizquel (Indios) y Luis Aparicio (Orioles).

Amigo, Cheché…: Muy agradecido.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- Por Google, el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, en “el deporte vuelve a unirnos”.