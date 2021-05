Cadáver de Ascanio en cementerio caraqueño

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Doctor, sufro de problemas con la memoria”.

El cadáver de Terremoto.- Ya se sabe dónde está el cadáver de Carlos (Terremoto) Ascanio. Al menos el caraqueño Ramón Corro me cuenta a través de un email…: “Un grupo de fanáticos, incluso yo, lo sepultamos en Caracas, en el Cementerio General del Sur. Quedó en medio del mausoleo de Lorenzo Mendoza y la tumba de otro que también fuera pelotero profesional, Pantaleón Espinoza”… Ningún pariente estuvo presente. Y fue Ascanio un ser bondadoso, tremenda persona.

Jóvenes periodistas estadounidenses califican a Albert Pujols, dejado libre por los Angelinos, como “super estrella”, pero no lo fue, como no lo fueron Babe Ruth, Hank Aaron, ni Barry Bonds, ya que no poseían las cinco habilidades. Pujols fue uno de los mejores bateadores en la historia, pero a la efensiva, mejor era designado. Pedro Martínez y Dave Martínez, lo calificaron muy bien.

Pedro…: “Albert, la gloria es solo de Dios, no de los humanos. Por eso no me ha sorprendido la forma vergonzosa como han te tratado a tí y a tu herencia. Todos en el beisbol nos sentimos orgullosos de tí por la forma como te manejaste siempre. Gracias por haber sido uno de los mejores en nuestro juego”.

Dave…”Ha sido de los mejores, un futuro Hall de la Fama. El tipo es tremendo bateador, tremendo pelotero. Tuvo una increíble carrera. Uno de los mejores bateadores de la historia”.

Ya hay predicciones del final 2021.- Mi amigo Jimmy Shapiro, de “BetOnline”, me dice que ellos predicen la Serie Mundial Dodgers-Yankees. Y prácticamente no creen que los Angelinos, con todo y Mike Trout y Anthony Rendón, vayan para el baile, porque los ubican para terminar en el décimo tercer puesto. Y señalan, después de Dodges y Yankees, en este órden, a Padres, Mets, Medias Blancas, Astros, Cerveceros, Bravos, M.Rojas, Atláticos, Blue Jays y Cardenales…

Tremendo error hitórico.- En su portal de internet, “Orgullos Venezolanos”, dice Héctor Escalona…: “Serie Mundial 1961, Robo de Home”. Y se refiere a Elio Chacón. Pues, no fue robo, Elio anotó por passed ball de Elston Howard, cátcher de los Yankees. Si se revisan los números de Elio en esa serie, se encuentra…: 4 juegos, 12 turnos al bate, dos carreras anotadas, tres hits, promedio 250, una base por bolas, dos strikeouts, CERO bases robadas. Y en el libro “La Historia de las Series Mundiales” Tomo II, se relata la jugada, con foto y todo, en la página 65… ¡No hay de qué, Héctor!...

