Campeonato de LBVP se inaugura el 5 de noviembre

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Según la cantidad de buenos médicos que me han tratado y las efectivas medicinas que me aplican, moriré bien relleno de salud”… J.V.-

**La última información es que sí jugarán en Venezuela el campeonato 2019-2020, pero comenzarán el 5 de noviembre, en vez del 12 de octubre como ha sido costumbre en los últimos años. Jugarán con peloteros no activos en Major League Baseball, es decir, retirados de avanzada edad o los dejados libres que nadie ha querido firmar… ** Los equipos hacen todo lo posible por no perder los ocho millones de dólares, un millón cada uno, como pago de la publicidad que le hacen al Gobierno… ** La Serie del Caribe 2020, en San Juan de Puerto Rico, es organizada sin contar con la participación de Venezuela. La dejan fuera de la Confederación. Invitarán a Panamá. Y para 2021, en Mazatlán, proyectan llevar a Colombia… ¡¡Así es la vida!!

“Siempre que uno esté casado hay gran chance de tener que divorciarse”… Dick Secades.-

** El caraqueño Anthony Castro, de 24 años de edad, lanzador derecho, será invitado a los entrenamientos de los Tigres de Detroit, a menos que lo cambien en una de las numerosas negociaciones que esperan realizar durante el invierno. Castro ha ganado 38 juegos frente a 24 derrotas con efectividad de 3.53, en sus siete años por las Menores. Este año, después de terminar en doble A con 5-3, 4.40 fue enviado a la Liga de Arizona, donde está lanzando, especialmente en preparación para su aventura por las Mayores… ¡¡Vas bien, muchacho, vas bien!!...

** Ronald Acuña ya aparece en un libro histórico. Se trata del titulado Before they were Braves, editado por Baseball America y escrito por un all stars de periodistas que cubren o han cubierto a los Bravos. No es la historia total del equipo, solo los últimos 35 años, de los 44 que llevan en Atlanta, antes en Boston y en Milwaukee. Por eso son protagonistas de la historia figuras como Chipper Jones, Tom Glavine, John Smoltz, Freddie Freeman, Dave Justice, Craig Kimbrel, Javy López y Acuña. Lo venden por 19.90 dólares el ejemplar… ** Los Medias Rojas van a invertir en sueldos de peloteros en 2020, 208 millones de dólares, y lo anunció el mismo propietario del equipo, John Henry, quien pagará, además, impuesto al lujo. Lo que no han dicho es si firmarán a Mookie Betts, el agente libre más valioso de ese roster… ¡¡Amanecerá y veremos!!

“Como la mayoría no puede estar equivocada, Dios existe”… El papa Juan XXIII, 1958-1963.

“Por cierto, dicen que Dios descansó el domingo, pero me parece imposible que Él se haya cansado”… Joseph McKadew-

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.