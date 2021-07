Carrasquel, David, Aparicio o Vizquel

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Yo, señor, no soy malo, aun cuando no me faltan motivos para serlo”… Camilo José Cela.-

Hoy y mañana son Días del Correo. Pero, si no me informaste desde dónde escribes, no puedo contestarte.

Pedro D. Luque A. de Calabozo, pregunta…: “¿Quién fue el primer ganador del título Novato del Año y por qué lo obtuvo?”.

Amigo PeDEle...: Fue Jackie Robinson, primera base de los Dodgers, en 1947, cuando otorgaron un solo trofeo. Dos años después, en 1949, fue cuando ya se premió a los de las dos Ligas. Robinson, primer negro en Grandes Ligas en el Siglo XX, lo ganó WN

El ´47, porque bateó para 297, 12 jonrones, 48 impulsadas y fue líder en robos con 29 en 40 intentos.

Manuel Vegas, de Charallave, pregunta…: “¿Ha sido el de Ken Griffey hijo el mejor swing en las Grandes Ligas?, y ¿sí puede ayudarme a vender algunas de mis barajitas?”.

Amigo Monolo…: El de Griffey fue un swing notable, pero no el mejor. Los ha habido maravillosos, como Ty Cobb, Pete Rose, Joe DiMaggio, Willie Mays, Mickey Mantle. Y no sé nada de barajitas.

Ludwig Colmenares, de Caracas, pregunta…: “¿Se puede poner un juego bajo protesta?”.

Amigo Yuyi…: Esa Regla no ha sido cambiada.

Alcides Revilla, de Judibana, pregunta…: “¿Cómo deciden un empate en el promedio del Campeón de Bateo?”.

Amigo Chide…: Después de los dígitos primarios, se toman en cuenta las fracciones, y si persiste el empate, se premia a los dos.

Gabriel E. Echezuría F. de Valencia, sugiere…: “¿Podría hacer una comparación entre las carreras y su calidad como personas, de Alfonso Carrasquel, Luis Aparicio, David Concepción y Omar Vizquel?”.

Amigo Gabby…: Como personas, los cuatro han sido inmejorables, muy educados, buenas personas, cooperadores, solidarios en todo sentido.

Como peloteros, jugaron en cuatro épocas diferentes. Carrasquel fue pionero, no solo de Venezuela, sino también de Latinoamérica, cuando era muy extraño por estas alturas un bigleaguer hablando castellano. Las rodillas lesionadas recortaron su carrera. Aparicio fue el mejor shortsop de sus días en las Mayores y es uno de los mejores en la historia. Concepción, capitán nada menos que de la Gran Maquinaria Roja, buen bate y también el mejor de su época en la posición. Vizquel, admirable a la defensiva, muy vistoso, el más pinturero, y bateó mejor de lo que se esperaba de sus habilidades.

Escoge los tres que más te gusten y déjame el que no quieras, para shortstop de mi equipo. Y un recuerdo para Enzo Hernández.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

