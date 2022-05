Cartas desde El Más Allá. Para el campeón en HRS de las menores

audima

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Mi admirado Mike Hessman…: Te escribe Mickey Mantle.

Dicen que he sido el bateador con mayor poder, tanto a la zurda como a la derecha. Pero eso no es el tema de hoy, sino tu impresionante récord, creo que imbatible, de 433 jonrones en las menores. Digo que no será superado, porque hoy día nadie permanece 19 años en las menores, como fue tu caso. Es decir, ahora, o te suben, o te dejan libre.

Lo inexplicable es que no te mantuviste en Grandes Ligas, aun cuando sí apareciste en 109 juegos aquí arriba con Bravos, Tigres y Mets, y disparaste 14 cuadrangulares. Fíjate si es sensacional tu récord, que el anterior, el que superaste, era de 432, solo uno menos, y lo había impuesto de Buzz Arlett, quien deambuló 17 años por las menores, desde 1931, cuando ya había cumplido sus 32.

Tampoco Arlett se mantuvo en las Mayores, solo estuvo con los Phillies en 1931 y con muy buenos números, promedio de 313, 18 jonrones, 72 impulsadas. Con esa actuación y la tuya, cualquier tuyuyo cobra hoy 300 millones al año. ¡Cómo cambia la gente!.



A Arlett y a tí les pagaron apenas 300 dólares por la temporada, 50 dólares mensuales. En este caso ni siquiera es dable decir aquello de “algo es algo”, porque eso era nada. Y me consta, mi querido Mike, que nada hay más difícil en cualquier deporte, que batear. Ahora, batear con poder y seguido, como fue tu caso, es algo especial.



Imagínate, después de 152 años de Grandes Ligas, solo tres han llegado a 700 jonrones: Barry Bonds 762, Hank Aaron 755 y Babe Ruth 714. Tomando en cuenta la historia de que quizá Bonds no hubiera logrado tal número sin la ayuda de los esteroides.



¿Cómo comprender que un bateador de movimientos tan naturales al bate, con tanta fuerza en sus músculos, como Willie Mays, no pudo entrar en ese grupo de los 700? Sólo disparó 660. Desde luego, mis respetos para Alex Rodríguez, quien terminó su carrera con 696, y para Albert Pujols, quien aún se pavonea por ahí pasando batazos por encima de las bardas.



En cuanto a mí, con toda y la historia del poder de los dos lados del home, solo pude sacar 536 jonrones. Bonds me supero por más de 200. Bueno, tú eres el Barry Bonds de las ligas menores, con tus 433 cuadrangulares. Puedes y debes estar orgulloso, porque con seguridad que ese trabajo en tus manos ahora, de coach de bateo de los Tigres, en Detroit, es producto de tus méritos jonroneros.



Te deseo todo lo bueno, Mike… Mickey.



Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.