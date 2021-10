Casi 10 mil cuesta boleto de S. Mundial

Coral Gables, Florida (VIP WIRE).- “Si las Grandes Ligas no son un negocio, la General Motors es un deporte”… Jim Murray.-

La pregunta de la semana...: Hasta hace más de medio siglo, los equipos que ganaban más juegos en la temporada iban a la Serie Mundial.

¿Recuerdas cuándo comenzaron los playoffs?

La respuesta...: En 1969 partieron las Ligas en dos Divisiones cada una, y comenzaron las Series por los títulos de la Nacional y la Americana, a máximo de cinco juegos.

Mets ganaron a Bravos, Orioles ganaron a Blue Jays y la Serie Mundial la ganaron los Mets… Las seis Divisiones y los dos playoffs por Liga, comenzaron en 1994.

Dodgers inflación.- El boleto más económico que venderán los Dodgers, si llegan a la Serie Mundial, costará, 518 dólares, para una localidad llamada prefered reserved 54.

Ahora, el más costoso, será el de Lexus Dugout Club 63, de 9 mil 282 dólares. Con eso le doy la vuelta al mundo en poco más de 80 días… Digo yo, ¿no?...

Asunto de octubre.- El boricua de San Juan, Kike Hernández, ha sido lo más brillante de la postemporada. En sus primeros nueve juegos conectó 19 incogibles, cinco jonrones, nueve impulsadas, en 41 turnos. Y él dice…: “Me estoy divirtiendo en cantidad. Octubre es el mejor mes para jugar al beisbol”…

Lanzar no es conocer el juego.- Orlando Hernández se ha convertido en un gran hablador de tonterías. Lanzar para home no quiere decir que se entienda bien el juego. Por ahí le cayó encima a Dave Roberts por el juego que no abrió Julio Urías, quien lo relevó en el tercer inning.

Pues está muy equivocado Hernández, Roberts sabe mucho más que él, y aquello fue una buena estrategia para incomodar a la ofensiva contraria…

“La FIFA podría prestarle dinero hasta a Estados Unidos”… Joseph McKadew.-

Poder de habla hispana.- Miguel Cabrera es el único en la historia en ser líder jonronero en las postemporadas de dos equipos: Tigres con nueve y Marlins con cuatro.

Otros latinoamericanos mejores jonroneros por equipo en postemporadas: Bernie Williams, Yankees, 22; José Altuve, Astros, 20; Albert Pujols, Cardenales, 18; Nelson Cruz, Rangers, 14; Randy Arozarena, Rays, 11; Édgar Martínez, Marineros, 8; José Canseco, Atléticos, 7; José Bautista, Blue Jays, 6; Juan Soto, Nationals 5; Orlando Arcia, Cerveceros, 4...

“Aquel gobernante ordenó apretarse el cinturón, pero nadie tenía con qué comprar el cinturón”… Armandina Cisneros de Uslar.-

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.