Cinco hits de César Tovar para romper juegos no-no

Carlos Nava, de Maracaibo, con información errada, dice…: “Yo pensaba que el primer bigleaguer en cobrar un millón de dólares había sido Dave Winfield, y Ud. respondió la pregunta de un fanático afirmando que fue Nolan Ryan”.

Amigo Chalo…: Nolan Ryan recibió de los Astros, en 1980, un millón 125 mil dólares; un año después, en 1981, Dave Winfield, de los Padres, un millón 300 mil.

Mario A. Galván A., de Matamoros, comenta y pregunta…: “A propósito de su columna acerca de los alumbrados en estadios, recuerdo que durante el Juego de Estrellas de 1987, en el Coliseo de Oakland, usted en su narración por radio, mencionó que ese parque tenía el alumbrado menos bueno de las Grandes Ligas. A mí me llamó la atención, pues por televisión yo veía muy bien la transmisión, no proyectaban sombras los jugadores y los ángulos del out field eran claros. Pero hoy día a nadie oigo comentar que el alumbrado del Wrigley Field es pésimo. Hay sombras por todos lados y la espalda de cada jugador apenas se aprecia cuando las cámaras los toman desde el jardín central. ¿Es correcta mi apreciación?”.

Amigo Mayo…: Debe ser correcto lo que dices de cómo ves las cosas. Pero los bigleaguers no se han quejado. Todos coinciden en que las luces de Wrigley son eficientes.

Joel Escaray, de Ciudad Ojeda, pregunta…: “¿Quiénes son los cinco mejores bigleaguers de todos los tiempos?”.

Amigo Jo…: Por sus habilidades o facultades naturales, Willie Mays, Joe DiMaggio, Mickey Mantle, Roberto Clemente, Álex Rodríguez.

Jesús Galaviz, de Hermosillo, pregunta…: “¿Quiénes han sido mánager y jugador al mismo tiempo y además quiénes han ganado la Triple Corona de bateo en las dos ligas grandes?”.

Amigo Chucho…: Mánager jugadores fueron muchos, docenas, hasta más acá de la primera mitad del siglo XX. El último, Pete Rose (Rojos), 1984, 85 y 86… La Triple Corona al bate ha sido ganada por 15 bigleaguers, y dos la han alcanzado dos veces, pero en la misma Liga, Roger Hornsby (Cardenales, National) y Ted Williams (Medias Rojas, Americana).

Freddy R. Briceño P., de Valencia, pregunta…: “¿Quién tiene el récord de más juegos sin hits impedidos por sus incogibles?”.

Amigo Fred…: César “Pepi” Tovar, en cinco oportunidades. En 1967, frente a Barry Moore, de los Senadores… En 1969 contra Dave McNally, Orioles… Ese mismo año, Mike Cuéllar, otro de los Orioles… En 1970, frente a Dick Bosman, de los Senadores... Y en 1975, la víctima fue Jim (Catfish) Hunter, de los Yankees.

