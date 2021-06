Cobb bateó para 323 a los 41 años

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “En épocas de crisis, la imaginación es más importante que el conocimiento”… Albert Eistein.-

Hoy y mañana son Días del Correo. Pero, si no me informaste desde dónde escribes, no puedo contestarte.

Francisco Campos, de Culiacán, pregunta…: “Ty Cobb jugó casi toda su carrera con los Tigres, pero no al final. ¿Con cuál equipo terminó y cuál fue su último promedio al bate?”.

Amigo Paco…: Estuvo 22 años con los Tigres y dos, 1927 y 1928, con los Atléticos, entonces de Philadelphia. En el ’28, a los 41 de edad, bateó para 323. En sus 24 temporadas, 366, con 117 jonrones, mil 944 carreras impulsadas y 897 robos de bases en mil 109 intentos.

Carlos Alvizu, de Puebla, opina y pregunta…: “He visto la final Venezuela-Dominicana (repechaje olímpico) . El beisbol está muriendo. Hace 25 años que sigo la pelota y leo tu columna todos los días. A la selección de Venezuela se le olvidaron las jugadas pequeñas, toque de bola, sacrificio, robo, buen corrido de las bases y el bateo y corrido. Los nueve del equipo solo quieren batear jonrones. Creo que mejor es celebrar una victoria, que no lograron esta vez, aun cuando jugaron como en su casa, con casi toda la tribuna de apoyo. ¿Será este nuevo beisbol influencia del señor comisionado?. Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un escritor como tú”.

Amigo Chalo…: Lo que influencia al beisbol es lo mismo que influencia al comisionado, los multimillones de la televisión. Recuerda, “los jonroneros manejan Rolls-Royces Cullinan; los otros, Volkswagen Escarabajo”.

Douglas Martínez, de Las Rosas, Guatire, pregunta…: “¿Ud. conocerá algún excelentísimo y respetado narrador o comentarista que pueda enviarles una carta desde el más allá a quienes hablan barbaridades a través de las cadenas IVC y BYM Sport? Porque esos señores son tremendos mediocres. Enferma escucharlos. Hablan solo acerca de estupideces, en vez de informar, entretener, enseñar. Si Ud. los oyera le daría una patada al televisor, al estilo Chuck Norris”.

Amigo Doug…: Me informan desde el más allá que para alguien envíe esa carta, necesitaría oírlos. Y nadie se atreve.

Juan A. Gómez M. de Reynosa, comenta…: Soy aficionado del beisbol tradicional, por lo que no estoy de acuerdo con las nuevas Reglas ni con los cambios de Reglas de ahora. Me parece absurdo lo de los corredores de regalo en los extrainings, como absurdo es que el bateador no reciba los lanzamientos en la base por bolas intencional”.

