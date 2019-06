Cómo embasarse sin batear la pelota

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Una amistad verdadera es parentesco sin sangre”… Pedro Calderón de La Barca.-

Hoy y mañana son los Días del Correo, como todas las semanas. Pero no puedo contestar a quienes no informan desde cuál ciudad o población escriben.

Juan C. Infante, de Mérida, Yucatán, expone y pregunta…: “Cierto que la mayoría de los umpires en Grandes Ligas son extraordinarios. Incluso, creo que los videos solo sirven para perder tiempo. Ahora, la excepción es horrible y se llama Ángel Hernández. Peor no puede ser alguien en esta profesión. Y usted dice que en cada estadio hay un supervisor, por lo que le pregunto, ¿cómo es posible que el señor Hernández permanezca en el espectáculo, es que no lo sufren los tales supervisores?”.

Amigo y tocayo…: Esa pregunta es muy sonada en el ambiente de las Mayores. Nadie ha oído una respuesta satisfactoria.

Alexis Luján, de Mazatlán, pregunta…: “¿Quién fue el primer bigleaguer en usar su canción favorita al salir a batear o a lanzar?”. Amigo Álex…: Mickey Mantle, Begin the beguine.

Marco A. Bandrés F., de Caracas, pregunta…: “¿Por qué los narradores de ESPN solo quieren narrar y comentar los juegos de los Yankees. Reciben algún pago extra por eso?”. Amigo Mar…: Ellos no deciden qué juegos transmitir, esa es labor de los ejecutivos de la televisora. Tampoco reciben nada extra por nada.

Walter Briceño, de Valera, pregunta….: “Hace unos días se conmemoraron 30 años de la inauguración del Skydome, hoy Rogers Centre en Toronto, pero me pregunto, ¿dónde jugaban antes los Blue Jays?”. Amigo Wual…: Comenzaron en el Exhibition Stadium, agradable casa, pero más para futbol americano que para beisbol.

José G. Sánchez, de Caracas, pregunta… “¿Disminuye realmente el tiempo de los juegos, la regla que quita los lanzamientos en la base por bola intencional y se puede aplicar en cualquier conteo?”. Amigo Pepe…: Eso economiza de 25 a 30 segundos por jugada, y sí, se puede aplicar en cualquier momento al decidir regalar la base.

Wilber Riqueijo, de Hermosillo, pregunta…: “Mi padre dijo hace años que hay cinco maneras de embasarse sin batear la pelota, pero no las recuerdo y le he consultado a varias personas que no las saben, ¿puede ayudarme?”.

Amigo Wil…: Por base por bolas, golpeado por un lanzamiento, por interferencia del catcher, ser un corredor emergente y cuando el catcher deja pasar un tercer strike.

Mario A. López, de Culiacán, pregunta…: “¿Cuáles fueron los años de Vinicio Castilla en Grandes Ligas?”.

Amigo Mayo…: Vinicio debutó el primero de septiembre de 1991 y tras jugar para seis equipos se retiró a los 39 años de edad, el 28 de septiembre de 2006.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.l