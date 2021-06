Cómo las sustancias ayudan a los pitchers

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “La risa es vida, puedes ofrecerla en abundancia”… Anónimo.-

Hoy y mañana son días del correo. Pero, si no me informaste desde dónde escribes, no puedo contestarte.

José I. Chávez Sh. de Guaymas, pregunta: “¿Cuántas veces Joe DiMaggio, en sus 56 juegos consecutivos con incogibles, lo conectó en el último turno de la fecha?”.

Amigo Cheché: Ocurrió solamente siete veces.

Juan A. Gómez Mancilla, de Reynosa, pregunta: “¿Cómo y por qué las sustancias prohibidas ayudan a los pitchers para lanzar mejor?”.

Amigo y tocayo..: Al agarrar más firmemente la pelota y deslizarla más fácil, el lanzamiento puede volar hacia un lado o el otro, la recta puede ser más veloz y la curva y la slider quebrar sobre mayor espacio.

Hugo P. Rodríguez I. de Barquisimeto, pregunta: “¿Han hecho alguna encuesta entre los fanáticos, acerca de los cambios de reglas que impone el comisionado Rob Manfred? Porque los espectadores son quienes pagan el espectáculo”.

Amigo Yuyo… El Destructor Manfred, sus cómplices, los televisadores y los peloteros, pregonan la mentira de que es la televisión, vía derechos de transmisiones, lo que paga todo. Nada los va a detener, ni siquiera esa encuesta. La solución sería que el Gobierno nacional nombrara al comisionado y no los dueños de equipos. Es decir, que el hombre fuera una autoridad, no un cómplice.

Heriberto Aldama R. de Culiacán, comenta: “Acabo de terminar de leer la muy agradable, interesante y divertida novela de tu autoría, El P-J-oder. Un escritor dijo que para escribir una buena novela, como esta tuya, se necesita tener 90 % de transpiración y 10 de inspiración. ¿Qué opinión te merece eso?”.

Amigo Beto: Gracias por leerme y por escribirme. Me gusta que te gustó mi novela. Y esa es una buena frase.

Isidro León, de Navojoa, pregunta: “Tengo información confirmada de que Ud. fue buen jugador de bowling, que representó a su país, Venezuela, en torneos internacionales, incluso aquí, en México. Por eso mi pregunta: ¿Qué es más difícil, tirar 300 pines o sacar el Split 7-10?”.

Amigo Shidro: Gran deporte el bowling o boliche. Fui muy feliz en mis días dedicado a tal actividad. Y sí, tres veces visité México como parte del equipo de Venezuela.

Ahora, creo que lograr el Split 7-10 es mucho más difícil. Nada más he visto uno, solo recientemente y por televisión, por el zurdo campeón estadounidense, Anthony Neuer; en cambio he visto cinco 300, dos en Los Arcos, Caracas.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

