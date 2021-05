Con 3000 hits, fuera del Hall de la Fama

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- ““Puede ser que un esclavo reciba altos honorarios, pero siempre será un esclavo”… Curt Flood.-

* Hoy y mañana son Días del Correo.

Pero, si no me informaste desde dónde escribes, no puedo contestarte.

César Tello R. de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, comenta…: “Extraño que la Liga Mexicana de Verano no informara cómo fue sacada de las Triple A por no respetar las reglas, como esa de que no se permite a una persona ni a un familia estar al frente de más de un equipo”.

Aurelio Colunga M. de Matamoros, informa…: “Ud. publicó que no permiten niños en los dugouts ni en los campos de Grandes Ligas, pero recuerdo que Pete Rose llevaba a su hijo al dugout, ¿o no?”.

Amigo Yeyo…: Eso es cierto, en la época de Rose mánager, pero con permiso especial que le concedían solo para Cincinnati, y porque él pagaba el seguro del muchacho.

Manuel Moreno, de Camurí Grande, pregunta…: “¿Quiénes son los que han conectado tres mil incogibles en Grandes Ligas y no están en el Hall de la Fama?”.

Amigo Manolo…: 32 han disparado tres mil o más incogibles, y los que no están en el Hall de la Fama son Pete Rose, Rafael Palmeiro, Ichiro Suzuki, Alex Rodríguez, Adrián Beltré y Abert Pujols.

Francisco A. Ramos, de Hermosillo, pregunta…: “¿Qué opina de los cambios en las pelotas y de las sustancias prohibidas que usan los pícheres?”.

Amigo Pancho...: Las pelotas con menos peso y más pequeñas fueron ordenadas por los televisadores para mayor dominio de los lanzadores y juegos más cortos. Las sustancias se han usado siempre, especialmente saliva y vaselina.

Javier Bulhosa T. de Caracas, pregunta…: “Leí que cada equipo de las menores tiene su propietario, aparte de MLB, a la cual sí pertenecen los jugadores. ¿Cuántos son esos equipos y dónde puedo encontrar cuándo fueron fundados?”.

Amigo Javo…: Hay equipos propiedad de particulares, igual que también los hay, la mayoría, de organizaciones de las Mayores. Los equipos de las menores varían porque algunos desaparecen y otros aparecen. Actualmente son 412, incluso los de las Ligas Independientes. Las fechas de fundaciones puedes encontrarlas en la historia de cada equipo.

José L. Guevara S. de los Teques, pregunta…: “¿Qué opinas de Derek Jeter al mando de los Marlins? y ¿las ligas menores juegan campeonatos?”.

Amigo Cheché…: Desde que llegó Jeter, los Marlins han desarrollado valiosos jovencitos, ya en las Mayores, que serán campeones, y en las sucursales tienen docenas de prospectos… Y sí, cada liga menor juega su campeonato anualmente.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.