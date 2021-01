Concepción y sus votos para el HOF

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Donde haya un ser humano hay esperanzas”… Stephen Hawking”.-

En Caracas, ha fallecido la señora Eucares González de Vizquel, de 74 años, madre de Omar, Carlos (Beto) y Gabriela. Hasta ellos hago llegar mis muy sinceros deseos porque la familia sufra unida, llore unida y se recupere pronto y unida. Les envío también, en nombre de todos los periodistas del beisbol, la impresión de un abrazo de solidaridad. Descanse la señora en paz y con Dios.

Hoy, como todos los miércoles, es Día del Correo. ¿Me informaste desde dónde escribes?

Uriol Gutiérrez, de Hermosillo, pregunta…: “¿Ha habido algún lanzador nudillero zurdo en Grandes Ligas?”.

Amigo Yol…: Sí, señor. De los 31 lanzadores de knuckleball, ha habido cinco zurdos: Gene Barden, 1947-53; Danny Boone, 1981-90; Ryan Feierabend, 2006 y continúa; Mickey Haefner, 1943-50; Wilbur Wood, 1961-78.

Andrés Espina, de Maracaibo, pregunta…: “¿Qué convierte a Major League Baseball en la liga de más alto nivel en el mundo? ¿Por qué no las dos ligas de Japón, que hasta exportan peloteros a las Grandes Ligas? Y, ¿por qué no se exige estudiar periodismo para ser narrador o comentarista deportivo?.

Amigo Andro…: También los japoneses importan bigleaguers, y de cada 10 juegos Japón-USA, los estadounidenses ganan siete… La otra pregunta deben respondértela los ejecutivos de radioemisoras y televisoras.

José Gómez, de Banning, California, indica…: “Ya le había hecho la pregunta de qué pasaría en una jugada final de campeonato que se fuera a revisar al var, y precisamente se acaba de ver en la final de la Liga Dominicana. El equipo campeón no podía festejar porque el out 27 estaba en revisión, algo no justo para el beisbol”.

Edison Zerpa, de Caracas, pregunta…: “¿Los Pilotos de Seattle jugaron hasta que aparecieron los Marineros?”.

Amigo Eddie…: Los Pilotos jugaron una sola temporada, la de 1969. Los Marineros surgieron en 1977.

José G. Salinas T., de Punto Fijo, pregunta…: “¿Los elevados al Hall de la Fama reciben alguna pensión, y cuánto es la pensión por haber jugado en las Grandes Ligas?”.

Amigo Pepe…: Ninguna pensión por estar en Cooperstown. Y la pensión de retiro depende cuánto haya aportado el pelotero a la Asociación.

Oswaldo Castellanos, de Brooklyn, pregunta…: “¿Puede publicar los votos recibidos por David Concepción para el Hall de la Fama?”.

Amigo Chaldo…: David está en el Hall de la Fama de los Rojos. Ahora, para el de Cooperstown, recibió el 6.8% en su primer año, 1994; el 16.2% en su décima quinta y última oportunidad, 2008. Y su mejor año fue el quinto, 1998, 16.9%.

