“Propietarios de equipos, bigleaguers y cadenas de televisión, le han hecho más daño al beisbol que el coronavirus”… The Boston Globe.

La pregunta de la semana: Mañana, 12 de junio, hará 81 años de la primera elevación al Hall de Fama de Cooperstown. ¿Recuerdas a quienes elevaron?

La respuesta: Habían elegido para el Hall de la Fama desde 1936, pero fue en 1939 cuando estuvo terminada la casona, por lo que entonces elevaron a los de los cuatro años. 1936, Ty Cobb, Walter Johnson, Christy Matewson, Babe Ruth, Honus Wagner. 1937, Nap Lajoie, Tris Speaker, Cy Young, Connie Mack, Grover Cleveland Alexander. 1938, Eddie Collins. 1939, George Sisler.

En peligro los pitchers. Major League Baseball hace una nueva proposición, aumentando hasta 76 el número de juegos de la proyectada campaña 2020, con el 75% de los honorarios de los peloteros prorrateados. Pretenden dar la voz de playball el 10 de julio, lo que llevaría a la acción a buen número de lanzadores fuera de forma, por lo que podrían dañarse muchos brazos… ¡Digo yo, ¿no?!...

Es cuestión de tiempo. Entre el coronavirus y las estériles discusiones, se nos ha ido medio año. Me parece tarde para Grandes Ligas 2020. Mejor nos concentramos en 2021. Cuando no se puede, es que no se puede… ¡Amanecerá y veremos!...

“Manny Pacquiao, candidato a la presidencia de Filipinas. Si gana las elecciones, a los delincuentes no les impondrán años de cárcel, sino rounds de boxeo frente al presidente”… J.V.Mensaje de última hora. Uno de los coleópteros de esta columna en Park Avenue, Nueva York, sede de Major League Baseball, me dice: “Things are really bad right now. It’s going to take a miracle to save the season (Las cosas van muy mal. Se necesita un milagro para salvar la temporada)”.

Rechazadores contra el beisbol. Propietarios y peloteros han batido todos los récords mundiales de rechazos. Cuando no rechaza una proposición Major Legue Baseball, la rechaza la Unión de los bigleaguers, y muchas veces las dos partes rechazan… ¡Bien rechazador serás!...

Multimillones v/s multimillones. No se trata de un sindicato del proletariado, que con abogados pobres, trate de lograr un aumento del 10% de los honorarios de hambre, que pagan por 44 horas de trabajo a la semana. Esto es de un pleito entre adinerados, a quienes representan abogados de los más rimbombantes bufetes.

“Lamentablemente, no hay un manual para instruirnos en cómo comportarnos cuando llegamos a viejos”… J.V.

