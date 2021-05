Cuatro equipos tras Albert Pujols

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Si no conoces la historia de lo que te concierne, si no respetas y no quieres esa historia, entonces los cimientos de tu existencia serán endebles”… J.V.

LA IGNORANCIA CAUSA ESTRAGOS.- Los seis campeonatos profesionales de Puerto Rico, Dominicana, Colombia, Panamá, México y Venezuela, más la Serie del Caribe, deberían llamarse esta vez, Esteban Bellán.

El cinco de este mayo se cumplieron 150 años de cuando ese habanero fue el primer pelotero profesional de habla hispana, como tercera base de los Troy Hamarker, al día siguiente de la inauguración de la primera Liga Grande, la National Association.

Por supuesto, el llamado comisionado para México y el Caribe, Juan Puello, no tiene ni idea de quién fue Bellán, ni de lo que hizo.

QUIEREN CONTRATAR A PUJOLS.- Cuatro equipos trataban ayer de firmar a Albert Pujols, según lo informó Larry Brown. El quisqueyano, de 41 años, fue dejado libre por los Angelinos en su temporada 21, cuando bateaba para 198, cinco jonrones, 12 impulsadas. El equipo que lo contrate le pagará solo 380 mil dólares, sueldo de novatos, correspondiente a lo que falta de la campaña. En Anaheim le pagarán el resto, hasta 30 millones, según el contrato. Los agentes, MVP Sports Group, están exigiendo a los posibles contratistas que Pujols juegue todos los días, porque se niega a estar en el banco.

BEISBOL Y PANDEMIA.- La pandemia ha sido dominada en esta Unión de Estados. Ya los vacunados podemos salir a la calle sin mascarilla, como lo anunció el presidente Joe Biden. Y a partir del dos de junio, los Rojos están autorizados a vender boletos para todo su Great American Ball Park, según autorizó el gobernador de Ohio, Mike DeWine. Hasta entonces, solo venden el 20%. Y esperan que en julio los 30 equipos pueden vender todas sus entradas.

JONRONEROS ROJOS.- Medias Rojas y Atléticos amanecieron ayer sábado, con más juegos ganados (28-16) que todos los otros 28 equipos. Los bostonianos tienen unos jovencitos que se embasan cuando hay que embasarse y sacan la bola cuando hay que sacarla. El viernes, les ganaron 4-3 a los Angelinos, simplemente con par de jonrones de dos carreras cada uno, disparados por el primera base y noveno bate, Bobby Dalbec, y el right fielder octavo bate, Hunter Renfroe. Ahora, después de esa hazaña, Dalbec batea para 230, cuatro jonrones, 15 impulsadas; y Renfroe, 241, cinco y 19… ¡Van bien, muchachos, van bien!...

