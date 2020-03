Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE). “Si el perro es el mejor amigo del hombre, ¿quién es el mejor amigo del perro?”… Pacomio.

Esta columna cumplirá, en octubre, 60 años de prestar servicio diario, de lunes a domingos.

Los Astros 2017. La solución es dejar que los Astros sigan su marcha. Y todavía mejor, declarar legal el robo de señas. Así como el equipo con el mejor róster se supone ganará, el del mejor sistema robaseñas tendrá el mismo chance. Y pueden estar seguros que, como en el caso del róster, no siempre será ganador.

Según se ha pregonado, no solo Astros y Medias Rojas han usado maravillas electrónicas para robar señas, sino que los otros 28 equipos han hecho lo mismo. Entonces, ¿cómo y por qué no son todos campeones?

Si los Yankees les robaban las señas a los Astros en el playoffs, ¿por qué José Altuve pudo frente a Aroldis Chapman, y ellos no?... Si los Dodgers robaban las señas con travesuras electrónicas, ¿por qué les ganaron los Astros en 2017? Y si los Astros son tan delincuentes, ¿cómo y por qué perdieron la Serie Mundial ante los Nationals en octubre pasado, o es que en Washington roban mejor las señas?

Legalizar las señas acabaría con las ponsoñozas acusaciones y provocaría admiración por quienes instalen los mejores aparatos. Incluso, debe crearse un trofeo para el sistema ganador, el cual podría llamarse Tomas Alva Edison, ya saben por qué.

En el sonado caso Astros 2017, el comisionado Rob Manfred no tiene cómo sancionar a tanta gente. Además, ya multó al equipo con cinco millones, le quitaron la primera y la segunda selecciones en el draft del próximo junio y suspendieron por un año al mánager A.J. Hinch y al gerente general, Jeff Luhnow.

No han sancionado a más nadie de otro equipo.

Este fue aquel róster, que raudo y veloz va camino a la celebridad: Carlos Correa SS, Álex Bregman 3B, Cameron Maybin OF, George Springer IF-OF, Marvin González Uti, Yuli Gurriel 1B, Evan Gattis C, Carlos Beltrán OF, Brian McCan C, Derek Fisher OF, Josh Reddick OF, José Altuve 2B, Juan Centeno C, Collin McHugh P, Justin Verlander P, Will Harris P, Brad Peacock P, Lance McCullers Jr. P, Luke Gregerson P, Francisco Liriano P, Chris Devenski P, Charlie Morton P, Ken Giles P, Joe Musgrove P, Dallas Keuchel P.

De los 26 para allá. En el equipo de beisbol USA que va a los Juegos Olímpicos de Tokio este año, si coronavirus lo permite, podrán aparecer peloteros del róster de los 40 de Grandes Ligas, pero si no están en los equipos grandes, solo fuera de los 26 de arriba. O sea, no Bryce Harper, no Mike Trout, no Manny (María Moñitos) Machado, no Geritt (Nat King) Cole, sino jóvenes jugando en las menores con títulos de las Mayores.

A los Olímpicos van todos con lo mejor del deporte, menos USA en beisbol. Es preferible no asistir que ir sin lo mejor.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.