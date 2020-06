Designado es cualquiera, el cerrador es otra cosa

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- Si el coronavirus lo permite, esta columna cumplirá, en octubre, 60 años prestando servicio a los lectores de lunes a domingo.

“Por ahí preparan viajes turísticos hasta Marte, mientras nuestros hijos no dejan que Barbarita y yo vayamos ni siquiera al supermercado”… J.V.-

Hoy y mañana son Días del Correo. ¿Me informaste de la población o la ciudad desde donde escribes? Muchas gracias.

Sergio P. Rodríguez C., de Hermosillo, pregunta: “¿Cuántos dobles y triples conectaron cada uno de los cuatro 40 jonrones-40 robos, en sus temporadas del récord?”. Amigo Seyo: José Canseco, Atléticos, en 1988, 42 jonrones, 40 robos, 34 dobles, cero triples. En 1996, Barry Bonds, Gigantes, 42 jonrones, 40 robos, 29 dobles, tres triples. En 1998, Álex Rodríguez, 42 jonrones, 46 robos, 35 dobles, cinco triples. Y ahora te presento al único con 40-40-40, Alfonso Soriano, de los Nationals, en 2006, con 46 jonrones, 41 robos, 41 dobles, dos triples.

Jorge E. Cázares S., de Chelem, Yucatán, sugiere: “Que en cada uno de esos 60 días de octubre y noviembre, publique un fragmento de las columnas más representativas, o sus favoritas, en estos 60 años”. Amigo Yoyo: Buena idea. Amanecerá y veremos.

Fernando R. Berra L., de Caracas, pregunta: “¿Por qué no votará por David Ortiz para el Hall de la Fama? Y le informo que estoy consciente de que él ha tenido una conducta errónea en su vida personal”. Además, Daniel Oviedo, compañero periodista de Barquisimeto, pregunta: “¿Por qué no vota por David Ortiz? Yo lo entiendo y lo apoyo, considero que no tiene 600 HRS, no impulsó 2000 carreras, ni anotó 1500, no bateó 3000 hits y tampoco dejó 300 de promedio. Entiendo su posición porque esa es la mía. Pero me gustaría saber cómo la explica”.

Amigos Nando y Dano: Me reúno cada semana vía Zoom con más de 30 compañeros de la Major League Baseball Writers Association, para discutir acerca de los candidatos. Estamos en lo de David. Cuando tenga algo en concreto les contaré.

Carlos Muñoz, de Santiago de Chile, pregunta: “¿Ud. cree que el cerrador tiene más méritos para entrar al Hall de la Fama que el bateador designado? Hay gran diferencia, ya que un cerrador solo entra al juego a lanzar un inning, no participa en todos los juegos y siempre le entregan la pizarra ganando. El designado toma por lo menos tres turnos, impulsa carreras, anota y genera más posibilidades para ganar juegos y está en acción todos los días”.

Amigo Chalo: Designado es cualquiera. En cambio, cerradores solo los muy distinguidos, como Mariano Rivera, Aroldis Chapman, Brandon Worman, Dan Quisenberry, John Franco, Goose Gossge, Hoyt Wilhem, John Smoltz, Bruce Sutter, y no cito más por falta de espacio.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.