Dinero de la televisión perjudica al beisbol

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Mientras más conozco a mi amigo, más quiero a mi perro”… Joseph McKadew.

--o-o-o-o-

TODA ESTA SEMANA ES del Correo, por exceso de correspondencia. Pero, si no me informaste desde dónde escribes, no puedo contestarte.

Manuel Vegas, de Charallave, comenta: “Me entristece, pero respeto la decisión de donar su biblioteca al Salón de la Fama de México, en Monterrey, porque no podré verla. Soy profesor de educación básica y por ende asiduo lector. Me agrada el beisbol como buen venezolano y latino, soy su defensor de detractores que no le leen pero sí le critican. Ya tendré la oportunidad de poder comprar otros de sus libros. Tengo dos en casa que son un espectáculo”.

Alejandro Núñez, de Hermosillo, es muy amistoso y gentil en su email: “Comentabas en tu columna que has sido candidato dos veces para El Hall de Fama de Cooperstown, y con la humildad que siempre te comportas, dices que si no te han elegido es porque no lo mereces. No estoy de acuerdo contigo, porque tienes todos los merecimientos para estar en ese lugar, donde solo moran los fuera de serie como tú.

”Con mucho respeto y admiración espero que ese día llegue, cuando puedas disfrutar de ese momento acompañado de tu familia: y no como ocurre en muchas ocasiones, que se rinden los reconocimientos cuando ya las personas han partido al más allá.

Con todo respeto te pregunto: ¿tienes lista la columna para ser publicada de Juan Vené Desde el Más Allá?”.

Amigo Alejo: Sí. Hace ocho años escribí y guardé esa columna para ser publicada post mortem. Por cierto, cada cierto tiempo tengo que modificarla, porque todo va cambiando. Yo también.

Juan A. Martínez, de Saltillo, opina: “Buenas noches. Veo que usted culpa al comisionado Rob Manfred de los cambios a las reglas que están atentando contra el beisbol. En mi opinión, los culpables en esto son los mismos jugadores, ya que quienes exigen los contratos multimillonarios son ellos, no el comisionado, y entiendo que para pagar esos sueldos, las organizaciones (clubes) venden los derechos de transmisión a las televisoras, provocando que éstas se sientan autorizadas para modificar y adaptar las Reglas a su conveniencia.

“¿No se pueden oponer los jugadores al cambio de Reglas que le quitan la esencia del juego? Bueno, al parecer ellos solo buscan su interés económico y el beisbol en sí es lo que menos les importa”.

ATENCIÓN.- En Google, el archivo de “Juan Vené la Pelota”, entrando por, “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.