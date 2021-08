Dodgers han perdido 12 de 13 extrainnings

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE). “El mejor amigo del hombre ya no es el perro, sino Johnny Walker”. Trapichito.

-o-o-o-

La Pregunta de la Semana. La temporada de este año, por sus jonrones, invita a recordar al viejo Babe Ruth, quien hizo famoso el número tres de su uniforme. Pero no lo llevaba cuando en 1927, impuso el récord de los 60 cuadrangulares. ¿Recuerdas qué número exhibía El Babe en su uniforme entonces? La Respuesta. No era el tres ni tenía número alguno, ya que todavía no se usaban. Fue dos años después, en 1929, cuando Yankees e Indios inauguraron la costumbre de los uniformes numerados.

Cobra 30 millones en las menores. Jamás ha sido ni será frecuente, ver en las menores a un pelotero que cobre 30 millones de dólares por temporada. Eso recibe este año el lanzador zurdo de los Medias Rojas, Chris Sale, de 32 años, quien está en triple A, Worcester, en rehabilitación y vía 60 días en la lista de los lesionados. Irónicamente, después de ser firmado en 2010, Chris fue subido al equipo grande apenas a las dos semanas. Así que no conocía los largos viajes en autobús ni otras carencias de tantos que juegan por esos difíciles lares… De que hay idiotas, los hay. Para tirarse al terreno de juego durante la acción de cualquier deporte, hay que estar borracho hasta la inconsciencia o ser idiota. Y no creo que haya idiotas tan idiotas para ser capaces de tal idiotez. Con todo y eso, nadie sabe por qué, este año ha aumentado considerablemente el número de los saltos en lo estadios de Grandes Ligas. Pero en Dodger Stadium, una ball girl (muchacha recoge pelotas), llamada Eva Wilson, se tiró en slide, pies por delante, contra las piernas de uno de estos saltadores, y lo hizo caer tres metros más allá, todo adolorido.

“He donado mi cuerpo a la ciencia, y por eso, mientras tanto, lo conservo en alcohol”. Trapichito.

--o-o-o-o--

Y van de 13-uno. Si los Dodgers hubieran ganado solo la mitad de los 12 juegos extra innings que han perdido este año (nada más tienen una victoria después de los nueve innings), estarían en primer lugar de la División Oeste. Porque los Gigantes, que son líderes, van con 72-41, mientras que los muchachos de Los Ángeles, con todo y todo, 68-45. Lógicamente, necesitan mejor bullpen, que la defensiva haga las jugadas pequeñas y que eliminen la ridícula Regla del corredor de regalo en segunda base en cada inning extra. Ya son cuatro. Con Manny Trillo ahora en el Hall de la Fama de los Phillies, son cuatro los venezolanos con honores similares. Los otros, Johán Santana, Twins; Melvin Mora, Orioles; y Edgardo Alfonzo, Mets.

Insensatos millonarios. Se supone que los bigleaguers, además, uniformados de Yankees, sean ricos, tanto en dólares como en sensatez, ¿o no? Pues, no. Gerrit (Nat King) Cole, Gary Sánchez y el nuevo Yankee, Anthony Rizzo, son millonarios en dólares, pero tienen el cerebro vacío de sensatez, ya que no se han vacunado contra el coronavirus, por lo que han caído enfermos de peligro. Esperen a que amanezca.

En Philadelphia, después de ganar ocho juegos consecutivos y permanecer en la punta de la División del Este, no solo se consideran ya campeones del grupo, sino que dan a Zach Wheeler como seguro para el Cy Young y a Bryce Harper para Más Valioso. ¡Amanecerá y veremos!

“Te das cuenta de que tienes problemas de alcoholismo, cuando te levantas por la mañana y encuentras tu ropa tendida en el suelo… contigo adentro”.

Trapichito.

