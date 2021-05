Dos mil millones de $ cuesta una franquicia

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “La idiotez latinoamericana echa raíces... Es eso de dejarse llevar por la corriente, la moda, la religión y el lugar común”... Mario Vargas Llosa.-

“Me llama la atención que el primero de mayo, Día del Trabajo, muy pocos quieran trabajar”… J.V.-

** Al hablar de posible expansión de las Grandes Ligas, el comisionado no se refirió a que se servirá a mayor cantidad de aficionados, ni de la popularidad más grande del deporte espectáculo. Solo habló de que cada una de las dos nuevas franquicias, una por Liga, pagaría dos mil 200 millones por el cupo. Ese es el precio promedio de cada uno de los 30 equipos actuales, con los Yankees los de mayor valor, seis mil 750 millones… ** La última expansión fue en 1998, cuando ingresaron los Rays, que pagaron 130 millones. A Rockies y a Marlins les costó 95 millones cada franquicia en 1993. Manfred dijo que las posibles nuevas sedes serían Las Vegas, Montreal, Charlotte, Nashville, Portland o Vancouver… ** El 70% del personal de los equipos de las Mayores, peloteros, mánagers, coaches y funcionarios no uniformados, han recibido las vacunas contra el coronavirus. El 85% es la cantidad deseada antes del 100%. Pero, ¡van bien, muchachos, van bien!... ** A partir del primero de julio, Yankees y Mets recibirán en sus tribunas el 100% de los espectadores. Han estado solo con el 20%. Los Bravos venderán el 100% de sus boletos a partir del próximo viernes. Y la mayoría a los otros equipos podrán subir del 20% al 33%... ¡Así vamos mejorando!...

** El martes reaparecerán las actividades de ligas menores, que por primera vez en 118 temporadas, estuvieron paralizadas durante un año, vía pandemia. No todos los 201 equipos de las 19 ligas comenzarán juntos, pero día tras día, cada liga irá inaugurando su temporada… ** En San Luis (Cardenales) están muy esperanzados en el habanero Johan Oviedo, de 23 años, lanzador derecho. Dicen que su slider es de las mejores vistas por los scouts, y ha dejado a 11 bateadores strikeouts en solo 9.2 innings… ** El guayanés Luis García, derecho de los Astros, es el prospecto número uno sobre la lomita de esa organización. El muchacho, de 24 años, mantiene la recta en 96 millas. Frente a los Marineros, dejó a seis strikeouts en 5.1 innings… ** Y los Rays descubrieron en el barranquillero Luis Patiño el brazo derecho que necesitaban en el bullpen. Ha impresionado en sus dos primeras apariciones con el equipo grande…

