E. Bellán olvidado por Latinoamérica

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Los hombres hemos fracasado como gobernantes. Dejemos que las mujeres gobiernen en todas partes, a ver si encontramos la paz mundial”… Joseph McKadew.-

**Hoy y mañana son Días del Correo. Pero, si no me informaste desde dónde escribes, no puedo contestarte.

Calixto Araujo, de Los Mochis, pregunta…: “¿Qué opinión le merece el nuevo caso de violencia familiar en Grandes Ligas, protagonizado por el outfielder de los Bravos, Marcell Ozuna?”.

Amigo Lito…: Ni siquiera tenemos que calificarlo de presunto, porque los policías vieron a Marcell no solo pegándole a su mujer, sino también con las manos en el cuello, tratando de estrangularla.

Esto es otra pandemia, porque son tan numerosos, como lamentables y detestables, los hechos con bigleaguers de culpables. Y son tan torpes, que se perjudican ellos mismos. Ozuna puede ser encarcelado entre uno y 20 años y también puede perder los 65 millones de dólares que le pagarían los Bravos por cuatro temporadas, hasta 2024.

Felipe Armenta, de Culiacán, pregunta…: “¿Qué pasaría si las dos Ligas Grandes de Japón siguen jugando como siempre, sin los inventos que imponen y tratan de imponer aquí, y qué opinan allá de lo que ocurre por acá?”.

Amigo Lip…: Por culpa de la televisión, en Japón no hay extrainnings. Si cierran el noveno empatados, así termina el juego. Por eso temo que copien todas las arbitrariedades de Rob Manfred y sus cómplices televisadores. Y por ahora, los japoneses no opinan acerca del desastre de aquí, solo observan.

Miguel Echezuría, de Los Ángeles, pregunta…: “¿A qué atribuye tanto desconocimiento y tanta despreocupación por la memoria del primer bigleaguer nativo de Latinoamérica, Esteban Bellán?”

Amigo Migo…: Es increíble, pero así es. Quizá se deba a desconocimiento de la historia y pocos deseos de conocerla. Imagínate, Bellán no está en ningún Salón de la Fama de América Latina, pero sí en el de la Universidad de Fordham. Y acabo de hacer una encuesta entre 13 bigleaguers de Latinoamérica, con la pregunta, ¿quién fue Esteban Bellán? Uno respondió…: “Creo que fue un pelotero o un mánager puertorriqueño”. Lo otros 12…: “Ni idea”… O “no sé, ni me importa”…

Omar A. Piñango R. de Caracas, envió email de siete mil 479 caracteres, esta columna es solo de dos mil 760.

Amigo Omo…: Imposible publicar tu documento, pero aprecio que me hayas leído por tanto tiempo y la solidaridad que me ofreces. En cuanto a quienes opinan diferente a mí, hacen falta, mucha falta. Agradezco a Dios que existen. Y gracias a ti, por leerme y por escribirme.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.