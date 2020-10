Efectividad de Pedro quedó dos veces bajo 2

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Las maletas no se llenan con ropa, sino con por si acaso”… La Pimpi.-

Hoy es día del correo, como todos los martes, y mañana miércoles también.

Fernando Casadiego, de Culiacán, pregunta…: “Tengo información de que Pedro Martínez fue líder en efectividad de la Liga Americana en cinco temporadas, pero ignoro en cuáles años y los números. ¿Puede informarme, por favor?”.

Amigo Nandie…: Pedro dejó la mejor efectividad de la Americana en 1997, 1.90; en 1999, 2.07; en 2000, 1.74; en 2002, 2.26; y en 2003, 2.22. Pero lo más notable suyo, según mi opinión, es que terminó su carrera, de 18 años, con efectividad de 2.93.

Raymond Sandford, de Nueva York, pregunta…: “¿Cuál respuesta ha recibido para su idea de la Super Liga de Beisbol Profesional de Invierno (SLBPI)?”. Amigo Ray…:

Antes que nada te recuerdo que no tengo interés en ese negocio. Solo he lanzado la posibilidad. Y sí, he recibido la opinión de muchas personas interesadas, como dos empresarios dispuestos a adquirir franquicias en Mérida, Yucatán y el otro en Panamá City. En desacuerdo, hay unos nueve que creen se trata del sueño de un loco.

Sergio J. Barrios P., de Caracas, pregunta…: “¿Quiénes son los líderes en triples de por vida y también en una temporada?”.

Amigo Seryij…: Los tres primeros de por vida: San Crawford, quien jugó entre 1899 y 1917, conectó 309 triples; Ty Cobb, 1905-1928, 295; y Honus Wagner, 1897-1917, 252… Los que más han sonado triples en una temporada: Chief Wilson, 36 en 1912; Dave Orr, 31 en 1886; y Heinie Reiz, 31 en 1874.

Jefferson Román, de Gatineau, Quebec City, Canadá, pregunta..: “¿Puede cualquiera de los peloteros a la defensiva pedir tiempo durante el transcurso del juego?

Amigo Jeffy…: Sí puede. Pero no durante una jugada ni cuando el pitcher está en sus movimientos. En todo caso, los umpires decidirán si lo hace correctamente o no.

Dióstenes Inciarte, de Hermosillo, pregunta…: “¿Cuánto cobraba Bud Selig por su trabajo de comisionado?”. Amigo Tenny…: 18 millones 350 mil por temporada.

Miguel M. Carrasquero, de Maracaibo, pregunta…: “El beisbol, en todas sus áreas y categorías, ha sido muy afectado por la pandemia. ¿Cuánto tiempo cree Ud. tendremos que seguir en este tipo de vida?”.

Amigo Migo…: Estamos en un período muy peligroso, porque baja la temperatura en gran parte del mundo, y eso lo puede aprovechar COVID-19 para renacer a toda máquina. Pero si todo va bien, como ha ido, y de acuerdo con lo dicho por las autoridades de la Salud, tendremos que permanecer en nuestros encierros durante unos seis a nueve meses más… Paciencia, muuuucha paciencia… Digo yo, ¿no?

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.