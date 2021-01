El Hall de la Fama 2021 o aciertos del beisbol

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- ** Muy inteligente, como impepinablemente siempre lo ha sido, el beisbol decidió evitar aglomeraciones en la elevación del superestelar Derek Jeter, el domingo 25 de julio. Por eso redujo a cero los elegidos en 2021, relegando, de paso, a Curt Schilling, quien hubiera sido un molestoso y estorboso acompañante del estelar yankee… ** Junto con Jeter serán elevados Larry Walker, Ted Simmons y Marvin Miller, elegidos en 2020, cuando no hubo elevación por órdenes del coronavirus… ** En cuanto a los ecos de las elecciones para el Hall de la Fama de Cooperstown este año, me envuelvo en el sabio proverbio árabe…: “los perros ladran, pero la caravana avanza”, digo yo, ¿no?... ** Me informa un lector amigo que el joven Fernando Arreaza, a quien el lector llama aficionado al periodismo, insiste en comparar a Luis Aparicio con Omar Vizquel. Cualquier comparación entre ellos perjudica a Vizquel, por lo que Omar no necesita enemigos, con amigos como Fernando.

** Según la arrogancia de la pandemia, se ignora aún si la temporada de Grandes Ligas será de 162 o de 60 juegos ni siquiera si habrá entrenamientos, ni cuándo la voz de play ball. Ahora, como el año pasado jugaron con designado en las dos ligas, deberían jugar esta vez sin designado en las dos… ¿O no?... ** El ex de los Astros, George Springer insiste en que no fueron los 150 millones de dólares para seis temporadas lo que le hicieron firmar con los Blue Jays en vez de los Yankees, lo que le aleja de su hogar en Connecticut. “Cuando jugaba contra este equipo”, dijo refiriéndose a Toronto, “notaba el talento, el potencial futuro de esta alineación. Creo que con buena guía, jóvenes como Bo Bichette, Cavan Biggio, Nate Pearson y Vladdy Guerrero Jr., pueden encabezar un equipo ganador por muchos años. Es un róster armado para ganar”... ** Ayer 28 se cumplieron 120 años del anuncio de que la Liga Americana sería inaugurada aquel año 1901 con los equipos Senadores de Washington, Orioles de Baltimore, Atléticos de Philadelphia, los Somersets de Boston, Indios de Cleveland, Tigres de Detroit, Cerveceros de Milwaukee y Medias Blancas de Chicago.

