El alcalde no hablaba con léxico celestial

Jorge S. Payán F., de Culiacán, informa…: “Lo dicho por el Sr. alcalde de Culiacán (Jesús Estrada Ferreiro), no muy querido, por cierto, pero sí ha trabajado y no ha endeudado a la ciudad. Muy atacado, como todo político de izquierda en México. El Sr. alcalde dijo que el séptimo juego del playoffs estaba ‘arreglado’, pero pensando en el Creador. No soy seguidor ni fan del alcalde, pero él ha trabajado bien”.

Amigo Yoyo…: Jamás se usa el término “arreglado” para referirse a Dios. Es calificativo más bien de la delincuencia.

Héctor Marcano, de Adelaide, Australia, pregunta…: “¿Alguien más ha sido el último bateador de una Serie Mundial en más de una ocasión, como Édgar Rentería en 1997 y 2004?”.

Amigo Jeity…: Caso único.

Juan de J. Colmenares D., de Caracas, pregunta…: “¿Cómo traduciría strike el lector que odia los términos en inglés?”.

Amigo y tocayo…: El lector Andrés Espina, de Maracaibo, informará… ¡Digo yo, ¿no?!

Javier González, de Cumming, Georgia, comenta…: “En mis 60 años de vida recuerdo con alegría al escuchar esa frase, ‘¡anda a lavarte es paltó!’, tan popular cuando los adultos de mi época juvenil la usaban para ser delicados a la hora de insultar a alguien”.

William Subero, de Baruta, pregunta…: “¿Cuántos jonrones sacó Dave Parker en las Mayores y por qué era tan temido, cuando al bate, hacía una bombita con la goma que mascaba?”.

Amigo Will…: Parker terminó su carrera con 339 jonrones y la goma de mascar nada tenía que ver con los temores, los cuales eran por su poder.

Miguel A. Figueroa, de Buenos Aires, Argentina, comenta…: “Aplaudo la sutileza con la que describe a Oswaldo Guillén, ‘hablador inoportuno y un gritón callejero’. No pude evitar reírme cuando leí eso. Comparto su opinión con respecto a Guillén, quien fue mi ídolo cuando jugó con los Medias Blancas y yo era un niño. Su lenguaje vulgar me hizo sentir vergüenza en varias oportunidades”.

Marco A. Bandrés F., de Caracas, comenta…: “Qué bueno que abordaste el tema de Oswaldo Guillén. Hace poco chateaba con amigos del beisbol, y la mayoría opinó que Guillén es de mal carácter y mal educado, lo que mata los conocimientos que tiene sobre el beisbol. No lo quieren ni en La Guaira”.

Ransay Zapata, de Caracas, dice…: “Informo al señor Arturo J. Alonso, que en el Centro Comercial La Cascada, de los Teques, hay una librería donde aún venden algunos de los libros de Juan Vené”.

