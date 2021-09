El artrítico Koufax, o “El Ilustre Judío”

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Trata de que la niñez de tus hijos sea muy larga, porque la vida es muy corta”… Dick Secades.-

-o-o-o-o-

Hoy es Día del Correo como todos los miércoles. Pero, si no me enviaste nombre, apellido y desde cuál pueblo o ciudad me escribes, no puedo contestarte. Gracias.

Joel B. Del Pino, de Caripito, pregunta…: “¿Puede enviarme toda la información que pueda acerca de Sandy Koufax, especialmente de su última temporada, cuando lo atacó la artritis en el codo?”.

Amigo Jo…: El zurdo Koufax, “El Ilustre Judío”, ahora en sus 85 años de edad, fue un superdotado en la lomita hasta su última temporada. Tiró cuatro juegos sin hits, incluso uno perfecto en 1965.

Lanzó durante 12 años, 1955-1966 y dejó record de 165-87, 2.76. Fue líder en juegos ganados, en 1963, 25-5; en 1965, 26-8 y 1966, 27-9; en efectividad encabezó las dos Ligas cinco veces seguidas, 2,54 en 1962, 1.88 en 1963, 1.74 en 1964, 2.04 en 1965 y 1.73 en 1966; tres años tiró más blanqueadas que todos los demás pitchers, 11 en 1963, nueve en 1964 y cinco en 1966; cuatro veces fue campeón en strikeouts.

Pero se retiró por la artritis, apenas a los 31 años, en lo mejor de su carrera. Los Dodgers le ofrecieron 100 mil dólares por la temporada de 1967, equivalentes a 100 millones de hoy día. Y él respondió…: “No acepto. No podría satisfacer a los fanáticos, a mis compañeros de equipo, a los ejecutivos de la organización, ni a mí mismo”.

Jesús F. Roa Ch. De Caracas, es muy amable y generoso con este mensaje que agradezco de corazón…: “Le escribo estás líneas para agradecerle que, sin miedo a nada, sea tan sincero, correcto en sus comentarios. Sin conocerlo en persona, lo quiero como a un familiar cercano”.

Luis Rojas, de Carora, pregunta…: “¿Por qué la mayoría de los periodistas venezolanos, y otros que no son periodistas, pero trabajan como si lo fueran, lo desprecian tanto, siendo usted una biblia andante y con un currículum impresionante?”.

Amigo Lucho…: Muy agradecido. Y despreciar, quiere decir considerar a una persona de poco valor, de mínima importancia, indigna del aprecio, la estimación, la atención y del trato, y demostrar todo eso rechazándola. Te digo la verdad, ignoraba que alguien me despreciara.

Héctor López, de Maracaibo, pregunta…: “¿No sería justo, acreditar error al outfielder a quien le pega la pelota de un batazo en el guante y se va por encima la barda?”.

Amigo Jeity…: No. Porque, si logra que haga contacto con el guante y caiga del lado allá, es porque hizo un gran esfuerzo intentando atraparla.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.