El beisbol, a veces, se juega a las patadas

Coral Gables, Florida (VIP WIRE).- “Cuando un marido besa con los ojos abiertos, es porque se cuida de que no esté cerca su esposa”… La Pimpi.-

Como todos los martes hoy es Día del Correo, y mañana también.. Pero no puedo contestar a quienes no informan desde dónde escriben.

Me informan que para la verbena de anteayer domingo, en El Parque Residencial Anauco, de San Bernardino, pidieron a las esposas llevar algo que ya no usaran, para venderlo. Muchas señoras llevaron a sus maridos.

Ennio Minarini, de Montreal, informa y pregunta…: “Acabo de ver una jugada en clase A, en la cual el lanzador del equipo filial de los Cachorros, Javier Assad, tomó una bola bateada de toque con el guante, pero se le cayó, y entonces la pateó con gran destreza hacia el primera base, Cam Balego, para completar un bonito out. ¿Es válido esto, es criterio del árbitro la decisión, dependiendo de si se considera una burla al juego?”.

Amigo Ñeño…: Estás en lo cierto. Fue out porque utilizó un buen recurso. Pero, si alguien patea una pelota en juego como chiste o burla, debe ser expulsado y multado.

Alexis Manzanilla, de Kendall, Florida, pregunta…: “Leo que considera a Alex Cora un buen mánager, y le augura más de 20 años en esas lides. ¿Qué opinión tiene de Oswaldo Guillén como mánager, y por qué no está dirigiendo en Grandes Ligas?”.

Amigo Alex…: No es un buen mánager y sí un exagerado hablador cuando no debe hablar. No está dirigiendo en Grandes Ligas porque no es un buen mánager y sí un exagerado hablador cuando no debe hablar.

Eduardo Santiago, de Cuautitlán, pregunta…: “La Regla 10, la del Anotador Oficial, es difícil de entender, ya que solo incluye los conceptos y fórmulas pero no ofrece ejemplos, ¿hay algún curso en linea (en español o inglés) para anotadores oficiales?”.

Amigo Chalo…: No existe ese curso. Pero hay un libro titulado Oficial Scoring in the Big Leagues, escrito por Bill Shannon y publicado por A Sports Museum Press Books, que fue preparado para guiar a los anotadores oficiales. Creo que puede servirte… ¡Buena suerte!

José de la C. Rubio C. de Tijuana, pregunta…: “Acerca de su nota tan bonita sobre el jonrón más grande, le pregunto…: ¿Cierto que en el mismo Yankee Stadium, Josh Gibson, de las Ligas Negras, conectó un batazo todavía más grande que el de Mickey Mantle, cuya pelota salió del estadio por encima de las tribunas?”.

Amigo Pepe…: Esa leyenda se oye de boca en boca desde 1945, pero nadie midió el batazo, no hay pruebas, como lamentablemente ocurre con gran parte de la historia de las Ligas Negras, incluso la historia de Leroy (Satchel) Paige.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.