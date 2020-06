El beisbol ahora es para los viejos

Coral Gables, Florida (VIP WIRE.- Hoy es Día del Correo, como todos los miércoles.

¿Me informaste desde cuál población o ciudad escribes?

Francisco A. Ramos, de Hermosillo, pregunta: “¿Cómo revertir el envejecimiento de la afición beisbolera? En el 2000, la edad promedio del aficionado era 52 años, y actualmente es 57. En otros ha sido lo contrario, NBA y NFL, por ejemplo”.

Amigo Paco: Es labor de sicología, creatividad y relaciones públicas. Hay 61 departamentos para eso en Major League Baseball, 30 de sicología y otros 30 de creatividad y relaciones públicas, uno en cada equipo, más el otro en las oficinas del comisionado. Y pagan muy bien al personal. Pero desde Peter Ueberroth, 1984-1989, los comisionados solo buscan millones de dólares vía televisión, publicidad, souvenirs y anexas. Y han olvidado el deporte. Tras de Ueberroth, vinieron Bart Giamatti, abril 1.ro 1989-septiembre 1.ro 1989, Fay Vincent, 1989-1992; Bud Selig, 1992-2009, y Rob Manfred, 2009-presente. Manfred se ha entregado a las televisoras y no ama al beisbol, porque no lo conoce, no lo entiende.

Roberto Moy, de Mexicali, opina: “Usted siempre menciona récords imbatibles, pero nunca se ha referido al de Jesse Burkett, quien está en el Hall de la Fama, y tiene desde 1905 el récord de más cuadrangulares dentro del campo de por vida, 55.

¿Quién va a llegar hoy día a ese número?”.

Gonzalo Veleiro, de Mérida, Yucatán, pregunta: “Entre tantas estadísticas, ¿tienen ustedes información acerca de quién sacó el primer jonrón en la Liga Nacional y qué clase de pelotero era?”.

Amigo Chalo: Se llamó Ross Barner, newyorkino, segunda base y shortstop, quien había jugado durante los cinco años de la primera Liga Grande, la National Association, 1871-1875.

Cuando fundaron la Liga Nacional, en 1876, fue contratado por los Chicago White Stockings como uno de los mejores peloteros. En la tarde del dos de mayo, en plena época de los jonrones dentro del campo, Barner sacó una bola con tal fuerza, que el Chiago Tribune publicó: “El más espectacular batazo del juego, por encima de las bardas del leftfield, para un claro jonrón. El primero de la Liga Nacional”.

Barnes fue el mejor al bate ese año, con 429 de promedio, y los White Sox Stockings ganaron el título de la Liga. Pero fue su último jonrón, de los seis de su carrera de nueve años. Se retiró porque cobraba muy poco, mil 800 dólares por temporada, y él tenía que pagar por el lavado del uniforme.

