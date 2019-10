El beisbol ha sido y es mejor que el sexo

Coral Gables, Florida (VIP WIRE). “Si tengo un novio que no me gusta se lo permito… Ahora, si tengo uno que me gusta lo ayudo”… Lady Vaga.-

La pregunta de la semana…: ¡¿Por qué el beisbol es mejor que el sexo?

La respuesta…: Porque es legal practicarlo profesionalmente… Porque se puede jugar hasta siete veces por semana… Porque siempre hay un coach para decirnos cuándo se debe seguir… Pero si se trata de agotamiento, siempre hay un relevo… Si eres strikeout tienes tres y más oportunidades de conectar hits… Hasta cuatro personas pueden anotar a la vez… 30 mil o más aplauden cuando anotas… Se puede batear un jonrón sin estimulación previa… Después que te retiras, siempre hay un juego de veteranos… Porque si te separas del beisbol es legal no pagarle pensión a nadie.

Dave, ¡ra, ra, raaaa!.- Los Nationals llegaron a la postemporada cabalgando el travieso jamelgo de los wild cards. Los Marlins fueron dos veces wild card y han ganado dos Series Mundiales.

Si en los primeros dos meses de la temporada puede darse a algún equipo por eliminado, esos fueron los Nationals 2019. Después de sus primeros 50 juegos, en el foso de la división, así…: Phillies, 29-21; Bravos, 28-23; Mets, 24-25; Nationals, 19-31 (a 10 juegos de los líderes); Marlins, 16-31.

De pronto parecían otro equipo, con más victorias que derrotas, hasta terminar con 93-69. Y, crecidos por el éxito mandaron a Cerveceros, Dodgers y Cardenales a invernar sin darles chance de rezongar siquiera. Ahora esperan por Astros o Yankees, quienes, como es lógico, se han informado que desde 1924, hace 95 años, Washington no gana una Serie Mundial.

A los mánager se les cargan siempre las derrotas, mientras las victorias se acreditan a los peloteros. Pero en este caso creo justo considerar al neoyorquino Dave Martínez, de 55 años, autor de una enorme proeza que podría volverse aún mayor, porque ningún equipo con ese récord en los primeros 50 juegos ha ganado una Serie Mundial.

¡Amanecerá y veremos, digo yo, ¿no?!

Dave, outfielder modesto, jugó con 10 equipos en sus 15 años de bigleaguer. Bateó para 276, 91 jonrones, 580 impulsadas. Su récord como mánager, 175-149.

La diferencia.- Lo único diferente en el terreno de juego entre la campaña regular y la postemporada, es que en vez de cuatro, trabajan seis umpires. Lo demás es idéntico. Ahora, fuera del terreno, alrededor del juego, sí hay una atmósfera especial que no tiene por qué afectar a los jugadores… pero algunos se dejan.

