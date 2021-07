El ciclo con jonrón dentro del campo

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy seguro. Albert Einstein.-

Hoy y mañana son Días del Correo. Pero, si no me informaste desde dónde escribes, no puedo contestarte.

Rodalio Siqueiro, de Oakland, opina…: “Lo del venezolano, Elvis Andrus, es una vergüenza. Debería retirarse ya. Ud. publicó que ‘por primera vez en su carrera de 13 años ha cambiado de equipo, Rangers para Atléticos, y muchas veces a los bigleaguers les afecta el nuevo uniforme’.

Mentiras. El mánager, Bob Melvin, ya no le tiene confianza, lo ha puesto a jugar en solo 30 de los 94 juegos del equipo, y a los 32 años de edad, batea para 240, dos jonrones, 21 impulsadas. Además, se ha dejado una enorme, horrible y asquerosa barba que jamás se higieniza”.

Jaime Ramírez A. de Ciudad Guadalupe, Victoria, pregunta…: “¿Cómo seleccionan a los participantes para el Juego de Estrellas?”.

Amigo Jai…: El público vota para los ocho de cada equipo en la alineación inicial, menos los lanzadores. Mánagers, coaches y Major League Baseball se ocupan del resto.

Víctor A. Gardoqui S. de San Rafael, Veracruz, pregunta…: “¿Algún bigleaguer ha bateado el ciclo o la escalera con jonrón dentro del campo?”.

Amigo Vito…: Varios, especialmente antes de 1923. Ty Cobb y Billy Hamilton, dos veces cada uno.

Óscar A. Hernández, desde La Urbina, envía mensaje tan emotivo y elogioso que me avergonzaría si lo publicara. Muchas gracias, amigo Óscar. Trataré de que te siga gustando tanto así la columna.

Néstor L. Pérez R. de Maracaibo, pregunta…: “¿Cuál equipo de Venezuela fue mejor, el de la Serie Mundial de Beisbol Aficionado de 1941 o el de 1944, y por qué la llamaban ‘de beisbol aficionado’ si los jugadores, al menos los venezolanos, cobraban por jugar?”.

Amigo Nes…: Ambos equipos fueron extraordinarios. Si jugaban uno frente al otro, cualquiera ganaba, cualquiera perdía. Y se le llamaba de beisbol aficionado o amateur porque no había tanto celo en la diferencia. Era la Serie Mundial de Latinoamérica.

Armando Ramírez M., de Rosarito, BC, pregunta…: “¿Por qué si Shoei Ohtani dejó el juego empatado y tiró un solo inning, fue el ganador?”.

Amigo Mando…: No lo dejó empatado. Antes de entrar a lanzar el segundo de la Americana, anotaron una carrera, ventaja que nunca perdieron, hasta ganar 5-2. Y en el Juego de Estrellas es así, debido a la cantidad de lanzadores que usan. Por la Americana hubo nueve el martes.

