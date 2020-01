El comisionado insiste en usar umpires robots

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE). “Quienes odian a alguien merecen ser odiados, porque no se debe odiar a nadie”…. Yogi Berra.

** La pregunta de la semana: Derek Jeter será, el 26 de julio de este año, un Yankee más en el Hall de la Fama. Pero, ¿quién fue el primero de ese equipo en ser elegido para su elevación a Cooperstown?

La respuesta: Babe Ruth en 1936, pero no fue elevado sino hasta 1939 porque fue entonces cuando terminaron de construir la casona de los honores. Ese año, ‘39, también fue elegido y elevado Lou Gehrig. Y la ceremonia fue con 26 inmortales elegidos en los cuatro años desde 1936.

** Sería saludable si algún amigo le informara al nuevo mánager de los Astros, Dusty Baker, que llevar 24 horas al día un palillo entre los labios, no solo es muy mala educación y una imagen horrible, sino también un peligro grande. Si se lo traga, puede hasta morir. No sería el primero en perder la vida por esa vía… ** El absurdo comisionado Rob (Cabeza de Chorlito) Manfred amenaza con poner a funcionar sus robots umpires en los entrenamientos, no obstante el rotundo fracaso del experimento en la temporada 2019 de la Atlantic League. Los aparatos se equivocaron una vez en cada cinco sentencias. Los umpires se equivocan una vez en cada 500 jugadas. ¿Por qué insistir en algo que no sirve? Bueno, el comisionado tampoco sirve, y ahí sigue…

-o-o-o-

“Si todos los caminos conducen a Roma, ¿cómo sale uno de Roma?”… Club de la Comedia.

** Agentes libres que siguen en busca de contrato: Los outfielders Carlos González, Juan Lagares, Yasiel Puig, Carlos Gómez y Kevin Pillar; los relevistas derechos, Pedro Strop y Fernando Rodney; los pitchers abridores derechos, Erwin Santana; Tim Lincecun y Bartolo Colón, más el utility, Hanley Ramírez... ** El caso Mookie Betts 2020 es el típico de “solo me dice que sí, pero no me dice cuándo”. Se sabe que los Medias Rojas lo han ofrecido, se sabe que Dodgers y Padres lo quieren, se sabe que todos los días hablan de los posibles cambios, pero no llegan al final, solo bla bla bla… ** Álex Cora busca trabajo como comentarista en la televisión. Asegura que no le robará las señas a sus compañeros de palco, y tampoco a los de la competencia… ** Dicho por Justin Verlander, al recibir el Cy Young, en la cena de los periodistas de beisbol, en Nueva York: “Ha sido maravilloso ser parte de los Astros. En este momento es una organización avanzada en lo que a analítica y tecnología moderna se refiere”. Hubo quienes rieron, hubo quienes lo odiaron, lo aplaudieron y lo abuchearon.

“Mi único defecto es que soy perfeccionista”… Dick Secades.

