El diferente amanecer del jonronero Ronald

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).-

*** Ronald Acuña (Bravos), amaneció ayer diferente a cómo había amanecido durante cerca de tres semanas, porque la noche anterior disparó jonrón de dos carreras contra curva de Clayton Kershaw (Dodgers), y llevaba 19 juegos sin sacar la bola. Ronald disparó seis jonrones en sus primeros 16 turnos de la campaña… ** Difícilmente surgirá en la temporada una atrapada más espectacular y oportuna que la de Jackie Bradley (Medias Rojas) antenoche en Baltimore. En la segunda entrada del inning 11, empatados a una, Trey Mancini conectó línea que desde el clack llevaba identidad de jonrón. Pero Bradley tenía ideas diferentes, y corrió en cámara rápida hacia su derecha, para elevarse contra las bardas y engarzar la pelota con su guante, cuando ya volaba del lado allá. Eso llevó la acción al duodécimo inning, para que Boston ganara 2-1… ** Los Rays, desprendidos en la punta del este, se quedaron sin receptor emergente. Mike Pérez fue llevado a la lista de los lesionados con daños en músculos abdominales y Mike Zunino también está fuera de juego con dolores en el brazo izquierdo. Llamaron de urgencia a Nick Ciuffo, quien jugaba en Durham, triple A, a quien le han prohibido lesionarse mientras consiguen otro receptor, porque en las sucursales no tienen a más nadie listo para las Grandes Ligas.

“¡Comprobado!...: Vale la pena estar del lado del buen humor, huyan del malo, ya que su nombre lo dice todo”… Woody Allen.-

** Alarma en el estadio de los Angelinos, cuando el japonés lanzador y slugger, Shohei Ohtani, fue golpeado con un lanzamiento, exactamente sobre el codo derecho, operado con la Tommy John en octubre pasado. Shohei estuvo fuera de juego hasta hace unos días y solo estaba en su segundo juego del año al recibir el pelotazo. Él dice sentirse bien, pero permanece bajo observación médica… ** El cubano Esteban Bellán fue el primer nativo de Latinoamérica en Grandes Ligas, hace 148 años, cumplidos ayer jueves 9, como lo informa el historiador de Obregón, Alfonso Araujo B. Esteban jugó con los Haymakers de Troy, y esa tarde, como tercera base, hizo tres out, una asistencia y bateó de 4-1, en victoria de los Red Stockings de Boston. Era la National Association, primera Liga Grande en la historia. No había nada superior, era lo máximo. Jugaban sin guantes, porque no se habían inventado, pero era la pelota de mejor calidad en el mundo.

“El bueno tiene buen humor, el malo tiene mal humor. ¡Lógico!... Madre Teresa de Calcuta.-

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.