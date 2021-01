El escándalo Schilling por el Hall de la Fama

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- La pregunta de la semana...: La Major League Baseball Writers Asociation of America (MLBWAA) no eligió este año a pelotero alguno para el Hall de la Fama. Pero en la historia, han elegido a 134. ¿Cuántos peloteros han aparecido en las Mayores?

La respuesta…: Hasta 2020 han aparecido en juegos de Grandes Ligas 19 mil 731 peloteros. El total de miembros del HOF es de 333, de ellos, 235 jugadores, incluso los 134 elegidos por la MLBWAA. El resto de 98, son mánager, ejecutivos, umpires. Ahora, las secciones de periodistas y narradores cuentan aparte.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Curt Schilling ha dado una hermosa exhibición de arrogancia. Armar ese escándalo, apenas conocido que la MLBWAA había votado desierta la elección 2021 para el Hall de la Fama, y pedir lo retiren de candidato, es absurdo . 285 compañeros votaron por él. Solo le faltaron 16 votos para el 75 % exigido y ser elevado. Fue quien recibió mayores votos sobre Barry Bonds (248), Roger Clemens (247) y Scott Rolen (212).

Quizá no se ha enterado.

-o-o-o-o-

“Cuando uno está joven, el adulterio es un pecado... y cuando uno está viejo es un milagro”… Pacomio.

“Los latinoamericanos somos muy religiosos… Por supuesto hay que creer mucho en Dios para manejar tan mal nuestros vehículos… Dick Secades.-

-o-o-o-o-o-

Schilling publicó una extensa carta explicando quién es él como persona. Y concluye…: “Quiero reiterar que no participaré en las votaciones del próximo año.

Solicito me eliminen de la planilla electoral. Me acogeré al Comité de Veteranos, quienes sí están en condiciones de juzgar a un jugador. No creo que sea un miembro del Hall de la Fama, pero si los exjugadores creen que lo soy, lo aceptaré con honor”.

Lógicamente necesitaba desahogar su ego. Inmenso ego. Pero él no puede retirarse como candidato. Sin embargo, quizá la MLBWAA lo complazca y tampoco lo elija en 2022, cuando será su décima y última oportunidad.

Nadie ha dicho que la elección para Cooperstown ha sido siempre perfecta. Hay errores dentro del Hall de Fama, como también los hay fuera. Pero ha sido una institución respetable. Por lo que esto de Schilling va a ser histórico.

A nosotros nos rezan, incluso en las instrucciones que vienen con la planilla de votación, que “debemos considerar la integridad, el deportivismo y el carácter de los candidatos”.

¿Dónde están y qué hacen la integridad, el deportivismo y el carácter de Curt Schilling? Personajes como él no hacen falta en Cooperstown.

“Algunos usan a los siquiatras para alcanzar la alegría espiritual… Los demás utilizamos a los bartenders”… Trapichito.-

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.